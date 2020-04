La, a margine delle decisioni prese per il proprio listino durante l’emergenza nuovo Coronavirus, ha scelto di rimandare a data da destinarsi i due nuovi film a cui stava lavorando

I due thriller sarebbero dovuti arrivare nei cinema il 26 febbraio del 2021 e il 17 febbraio del 2023. La prima delle due date citate sarà occupata dal thriller action Nobody che vede come protagonista Bob Odenkirk (Better Call Saul).

La notizia che dopo i recenti successi di The Visit, Split e Glass, M Night Shyamalan e la Universal stavano rinnovando la loro – fortunata – collaborazione era arrivata lo scorso settembre.

A inizio dicembre il filmmaker aveva anche avuto modo di commentare brevemente i due progetti durante la promozione stampa di Servant, la serie TV che ha realizzato per AppleTV+.

M Night Shyamalan si era così espresso:

Avevo due idee per altrettanti film. Per me, ci sono delle idee che, a volte, stanno nei giornali e che però non hanno abbastanza sostanza o quel qualcosa che le rende meritevoli dei due anni di impegno della mia vita necessari a scriverle e a dirigerle per il grande schermo. Certe idee non hanno questo qualcosa in più. Devono sedimentarsi e svilupparsi un po. Ma c’erano due cose che stavo pensando di affrontare subito. E, in maniera alquanto interessante, potrebbe anche essercene una terza che potrebbe finire tra quelle. Sto amando questo approccio alla The Visit, idee minimali, contenute, che possiedo completamente in cui possiamo assumerci dei rischi a livello di toni cercando di colpire quel tasto di “assurdità radicata e realistica”, quell’umorismo dark che dialoga con questioni non necessariamente confortanti per il pubblico, sia durante che al termine della storia. Il rischio viene mitigato perché lavoriamo con delle cifre accettabili e mi sembra di essere un buon partner per i miei distributori […] Funziona perché quando rifletto su questi film ai quali sto pensando – che sono tutti dark e bizzarri – penso che dialoghino anche un po’ fra loro.