Nel corso del watch party, l’interprete di Iron Man è intervenuto a sorpresa in diretta coi Russo e ha raccontato un aneddoto relativo proprio a Paul Thomas Anderson. Downey Jr spiega che una volta il regista gli ha rivelato che, quando si era recato al cinema per vedere Avengers: Endgame, aveva registrato le reazioni dei fan come reminder del potere del cinema e della sua capacità di unire le persone.

Anche se difficilmente vedremo mai un cinecomic diretto da Paul Thomas Anderson, il filmmaker si è sempre espresso a favore del genere. In un’intervista del 2015 in cui gli venne chiesto “Cosa ne pensi della situazione cinematografica attuale e del fatto che il cinema americano odierno viene criticato per l’eccessiva presenza di cinecomic?” la risposta di Paul Thomas Anderson fu:

Ah, che serie di stronzate. Non ho davvero memoria recente di un anno con così poche lamentele per la qualità dei film. E francamente cosa c’è di sbagliato nei cinecomic? Non lo so. Stai parlando con qualcuno a cui piace guardare questi film. La gente dovrebbe davvero farsi una vita se si mette a discutere di una roba del genere.

Cosa ne pensate di questo aneddoto su Paul Thomas Anderson e Avengers: Endgame? Ditecelo nei commenti!