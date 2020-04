Dovevano partire questa estate e invece sono state rimandate a data da destinarsi le riprese del 4° film dedicato a Thor intitolato

Dopo uno slittamento da novembre 2021 a febbraio 2022, la data d’uscita è stata di recente anticipata di alcuni giorni all’11 febbraio 2022.

La cosa è stata commentata (ovviamente) con ironia che ha risposto:

Ma che diamine, sono in vacanza!

What the hell. I'm on holiday! https://t.co/d64OFfQpJj — Taika Waititi (@TaikaWaititi) April 25, 2020

Nel frattempo Extra ha chiesto un commento a Chris Hemsworth sulle riprese del quarto film sul Dio del Tuono dei Marvel Studios:

Sono grato di trovarmi in una piccola e tranquilla città sulla costa. Dovevo girare Thor tra pochi mesi, ma è stato messo tutto in pausa. Dovevamo girare in Australia, perciò sarei dovuto restare per un po’ qui, ma al momento ho solo in programma di restare a casa con i bambini.

Ecco il suo intervento:

Thor: Love and Thunder, il prossimo film del franchise diretto nuovamente da Taika Waititi, vedrà sullo schermo Chris Hemsworth insieme a Tessa Thompson e Natalie Portman, che tornerà a interpretare Jane Foster e nello specifico nella nuova incarnazione di…Thor.

L’uscita di Thor: Love and Thunder è prevista per l’11 febbraio 2022, mentre le riprese non sono state ancora fissate.

