Qualche giorno fa Digitalspy ha scovato un presunto errore di continuità tradei fratelli Russo e, il film di Scott Derrickson con Benedict Cumberbatch.

L’errore riguarda le sequenze ambientate nel passato, quando i protagonisti tornano a New York nel 2012 per recuperare le Gemme dell’Infinito. Non tutto fila per il verso giusto, ma un successo viene messo a segno da Hulk quando riesce a convincere l’Antico a cedere la Gemma del Tempo.

All’inizio lei è riluttante, ma poi Hulk la convince quando svela che Stephen Strange ha già ceduto la Gemma a Thanos. “Strange dovrebbe essere il migliore di noi” ribatte lei, precisando di essere a conoscenza del destino dello Stregone Supremo.

Se così fosse, allora perché l’Antico era così riluttante all’idea di addestrarlo in Doctor Strange, ambientato nel 2016? Si potrebbe pensare che facesse tutto parte del suo piano, ma alla fine è Mordo a convincere il personaggio interpretato da Tilda Swinton.

“Caparbietà, arroganza, ambizione. Tutte cose già viste. Non condurrò al potere un altro discepolo dotato per poi perderlo nell’oscurità” dice l’Antico a Mordo in una sequenza del film.

Com’è possibile, allora, che l’Antico abbia ceduto una Gemma del Tempo (da proteggere con la vita) a un estraneo che gli aveva appena detto che Stephen Strange (uno che tra l’altro avrebbe incontrato dopo 4 anni) aveva rinunciato alla stessa Gemma?

Diteci cosa ne pensate di questo presunto errore di continuità nei commenti!

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

La sinossi ufficiale del cinecomic: