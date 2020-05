Nell’anno in cui compie 40 anni,, il capitolo centrale della Trilogia Classica, quello dove ildi Mark Hamill apprende la verità circa i suoi legami con Darth Vader, viene incoronato come miglior blockbuster estivo di sempre nel sondaggio effettuato da Rottentomatoes

Nei giorni scorsi, il popolare aggregatore ha organizzato un vero e proprio torneo, organizzato in scontri diretti a eliminazione, in cui, di volta in volta, i lettori potevano votare i film preferiti fra quelli che, di volta in volta, si scontravano.

E, alla fine, è stato proprio Star Wars: L’Impero Colpisce Ancora a trionfare, nonostante un inizio in cui ha dovuto combattere un po’ più del dovuto contro Transformers – La Vendetta del Caduto e Spider-Man di Sam Raimi. Ma dopo una partenza un po’ incerta, il primo sequel di Guerre Stellari è riuscito a battere Captain America: Civil War, Ritorno al Futuro, Il Cavaliere Oscuro e, nella finale, Star Wars: Il Ritorno dello Jedi.

Ecco, a seguire, il tabellone definitivo pubblicato dal sito che ha organizzato il combattutissimo torneo:

Vi ricordiamo inoltre che lo scorso 4 maggio, a margine delle celebrazioni dello Star Wars Day, il sito ufficiale della saga ha pubblicato un’intervista a Mark Hamill in cui lo storico interprete di Luke Skywalker ha ricordato l’esperienza sul set de The Empire Strikes Back, quello che, secondo una larghissima fetta del fandom, è il miglior capitolo del franchise.

Star Wars – Episodio V e tutti gli altri film della celeberrima saga ideata da George Lucas sono disponibili su Disney+, la piattaforma streaming della Casa di Topolino.

