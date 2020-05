Prosegue l’ iniziativa diche vede varie personalità del cinema, dello spettacolo e protagonisti della saga potteriana alle prese con la lettura di– un capitolo ciascuno – e oggi tocca al premio Oscar, la star di

Dopo i capitoli letti da Daniel Radcliffe (Harry Potter in persona), Noma Dumezweni (Hermione a teatro in Harry Potter and the Cursed Child), Eddie Redmayne e Stephen Fry, oggi tocca ad altri tre letti da una serie di ospiti d’eccezione.

Potete accederci usando i seguenti link:

Accanto a loro ci saranno – come dimostra lo spot qui in alto – anche David Beckham (grande appassionato), Dakota Fanning, Claudia Kim (Nagini in Animali Fantastici) e anche alcuni altri ospiti a sorpresa che leggeranno i restanti capitoli del libro (in tutto 17).

Il progetto rientra nell’iniziativa Harry Potter at Home lanciata da J.K. Rowling e dai suoi partner “magici” a sostegno di bambini, genitori e insegnanti confinati a casa per l’emergenza Coronavirus, bloccati nel nostro mondo babbano delle mura domestiche.

La sezione ospita informazioni e attività complementari alla scoperta dei libri della scrittrice, con quiz, tutorial di disegno e cruciverba.

All’iniziativa partecipano anche case editrici come la Bloombsbury e la Scholastic, ma anche Audible: hanno tutte accettato di rendere disponibile gratuitamente a tutti il primo libro della saga, Harry Potter e la Pietra Filosofale.