Qualche giorno fa vi abbiamo comunicato del via libera dalle autorità sanitarie e politiche britanniche dato alle produzioni cinematografiche e televisive ad alto budget come, che possono ricominciare nel rispetto delle nuove norme di sicurezza per evitare la diffusione del Coronavirus.

Non sorprende, allora, che nell’ultima edizione di Production Weekly (che tiene traccia di tutte le produzioni hollywoodiane e non), sia comparso il terzo film della saga accompagnato da un’informazione aggiuntiva: il titolo di lavorazione.

Ricordiamo che i titoli di lavorazione sono nomi provvisori dati a un prodotto durante il suo sviluppo: si tratta di una precauzioni per prevenire fughe di notizie, ad esempio durante eventuali riprese in esterni, ma anche per tutelare archivi e database.

Il primo Animali Fantastici era stato chiamato “Boswell” (un riferimento a James Boswell, scrittore scozzese), il secondo “Voltaire” (un chiaro omaggio all’ambientazione francese e al noto filosofo, tra l’altro conoscente di Boswell). E il terzo? Vermilion.

Vermilion in inglese significa “vermiglio“, una varietà di rosso acceso scarlatto. Che si tratti di un indizio sulla storia?

Il sito conferma inoltre che il titolo di lavorazione di The Batman è Vengeance.

Animali Fantastici 3 ha una data d’uscita fissata all 12 novembre 2021, ma al momento non è chiaro se la produzione riuscirà a finire in tempo visti gli slittamenti per l’emergenza Coronavirus.

Nel cast Eddie Redmayne come Newt Scamander, Jude Law come Albus Silente e Johnny Depp come Gellert Grindelwald; assieme a loro Ezra Miller (Credence/Aurelius Silente), Alison Sudol (Queenie Goldstein), Dan Fogler (Jacob Kowalski) e Katherine Waterston (Tina Goldstein).

Jessica Williams, la comica e conduttrice che ha fatto una breve apparizione nel secondo film, tornerà in un ruolo esteso nei panni della professoressa Eulalie ‘Lally’ Hicks, insegnante alla scuola di magia e stregoneria di Ilvermorny.

Le riprese di Animali Fantastici 3 sarebbero dovute partire il 16 marzo per la regia di David Yates su una sceneggiatura di J.K. Rowling e Steve Kloves. Il film sarà ambientato in parte a Rio de Janeiro.