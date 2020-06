Sono passati alcuni mesi da quando la Sony ha annunciato il secondo film di

Il film d’animazione Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman, oltre ai 375 milioni di dollari d’incasso, è stato accolto in maniera unanimemente positiva dalla critica aggiudicandosi anche il premio Oscar per il miglior film d’animazione. Non sorprende, allora, che lo studio abbia dato il via libera a un nuovo film incentrato sulle avventure di Miles Morales.

La major aveva annunciato a novembre che il nuovo episodio del Ragnoverso sarebbe arrivato al cinema l’8 aprile 2022, ma poi, a causa dell’emergenza Coronavirus, l’uscita è stata rimandata al 7 ottobre 2022.

Con l’emergenza in fase di rientro, la lavorazione è ufficialmente partita: a rivelarlo è stato Nick Kondo, animatore capo della Sony Imageworks, che ha scritto un tweet annunciando il suo “primo giorno di lavoro”.

First day on the job! pic.twitter.com/qfqcCAi9wF — Nick Kondo 近藤 (@NickTyson) June 8, 2020

A seguire la sinossi ufficiale di Spider-Man: Un nuovo universo.

Spider-Man: Un Nuovo Universo racconta le vicende del teenager di Brooklyn Miles Morales e delle infinite possibilità del Ragno-Verso, dove più di una persona può indossare la maschera. Una visione fresca di un nuovo Universo Spider-Man con uno stile visivo innovativo e unico nel suo genere.

Il film è incentrato sull’Uomo Ragno di Miles Morales, che nei fumetti ottiene i poteri quando un ragno geneticamente modificato proveniente dai laboratori delle Osborn Industries finisce nello zaino di suo zio Aaron Davis, un criminale incallito. Inizialmente Morales non vuole essere un supereroe, ma si sente costretto a farlo quando lo Spider-Man originale muore cercando di salvare la sua famiglia.

A doppiare Morales nella versione originale c’è Shameik Moore, mentre Mahershala Ali è Aaron Davis e Brian Tyree Henry è Jeffierson Davis. Nel cast anche Liev Schreiber, che doppia l’antagonista.

