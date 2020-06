Come prevedibile, dopo lo slittamento degli Oscar al 25 aprile 2021 anche i BAFTA hanno deciso di spostare la prossima edizione dei premi, che si svolgerà l’11 aprile.

Spiega il comunicato ufficiale diffuso dalla British Academy of Film and Television Arts, ovvero l’Academy britannica:

Questo cambiamento, rispetto alla data precedentemente comunicata del 14 febbraio, riflette l’impatto che ha avuto la pandemia globale e adatta il periodo di selezione estendendolo. Ulteriori dettagli verranno annunciati più avanti.

Il lockdown aveva spinto la British Academy ad aprire la selezione anche ai film usciti solo in digitale, vista la chiusura delle sale, in modo da non penalizzare i potenziali nominati.

I premi BAFTA solitamente precedono gli Oscar di qualche settimana, quindi lo slittamento non sorprende. Nel 2019 la cerimonia si tenne il 10 febbraio, gli Oscar il 25 febbraio. Quest’anno, invece, si è svolta il 2 febbraio, mentre gli Oscar il 25 febbraio. All’edizione di quest’anno ha trionfato 1917, premiato con sette statuette tra cui miglior film, miglior film inglese e miglior regista. Parasite ha portato a casa i premi come miglior film non in lingua inglese e miglior sceneggiatura originale, mentre il premio come miglior film d’animazione è andato a Klaus. Tra gli attori spiccano Renée Zellweger (Judy), Joaquin Phoenix (Joker), Laura Dern (Storia di un matrimonio) e Brad Pitt (C’era una volta a… Hollywood).

