Glisono stati rinviati di due mesi a causa dell’emergenza Coronavirus e dell’impatto che ha avuto sull’intera industria cinematografica. Contestualmente, è stata rinviata anche l’apertura del tanto atteso Museo dell’Academy, che doveva avvenire a dicembre e invece ora cadrà nella settimana degli Oscar.

Gli Oscar 2020 si sono svolti appena prima del lockdown, quelli del 2021 si terranno (si spera) quando un’eventuale seconda ondata sarà terminata e, magari, sarà stato anche diffuso un vaccino. Sarà una grande occasione per celebrare il cinema e Hollywood, come hanno sottolineato gli organizzatori:

Per oltre un secolo i film hanno avuto un ruolo importantissimo nel portare conforto, ispirazione e intrattenimento durante i momenti più bui. Certamente, lo avranno quest’anno. La nostra speranza, nell’estendere il periodo della selezione e la data della cerimonia di premiazione, è di fornire la flessibilità adatta ai registi per terminare i loro film e farli uscire senza essere penalizzati da qualcosa che va oltre il controllo di chiunque. Questi Oscar, e l’apertura del nostro museo, rappresenteranno un momento storico, radunando gli appassionati di cinema di tutto il mondo.

È stato quindi diffuso il nuovo calendario della corsa ai premi per la stagione 2020/2021, che sarà il seguente:

Apertura delle votazioni preliminari: 1 febbraio 2021

Chiusura delle votazioni preliminari: 5 febbraio 2021

Annuncio delle shortlist degli Oscar: 9 febbraio 2021

Apertura delle votazioni per le nomination: 15 marzo 2021

Chiusura delle votazioni per le nomination: 15 aprile 2021

Apertura delle votazioni finali: 15 aprile 2021

Gala di apertura del museo dell’Academy: 17 aprile 2021

Chiusura delle votazioni finali: 20 aprile 2021

Cerimonia degli Oscar: 25 aprile 2021

Apertura al pubblico del Museo dell’Academy: 30 aprile 2021

In passato è capitato spesso che gli Oscar si tenessero in aprile, fino al 2003 si svolgevano infatti tra la fine di marzo e aprile, per poi spostarsi alla fine di febbraio. Questo nuovo calendario renderà la 93esima edizione davvero imprevedibile, così come la nuova finestra nella quale i film potranno uscire per essere selezionati:

Le date sono state modificate: per essere selezionato, un film non dovrà più uscire entro il 31 dicembre 2020: dovrà uscire tra il 1 gennaio 2020 e il 28 febbraio 2021. La deadline di invio per alcune categorie (animazione, documentario, corto documentaristico, corto animato, cortometraggio e film internazionale) slitta al 1 dicembre 2020. Quella per tutte le altre categorie è il 15 gennaio 2021.

Vi ricordiamo infine che dal 2022 la categoria del miglior film avrà 10 nominati fissi.

