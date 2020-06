Sono passati ormai due anni dall’uscita di, e pensavamo di aver visto già tutte le foto del film dei Marvel Studios. Convinzione smentita dalla Disney, che venerdì ha pubblicato otto scatti inediti dietro le quinte del blockbuster dei Fratelli Russo in occasione del suo lancio sul catalogo americano di Disney+ (dove finora non era ancora disponibile).

Nelle immagini vediamo, per esempio, Chris Hemsworth e Chris Evans che discutono sul set, riparati dal sole da dei coloratissimi ombrelli. Oppure Scarlett Johansson durante le riprese di un intenso primo piano, o ancora gli attori sul campo di battaglia a Wakanda. Uno scatto in bianco e nero immortala Robert Downey Jr e Tom Holland (in tuta di motion capture) in teatro di posa. E ancora, Karen Gillan raffigurata insieme a una replica perfetta della testa di Nebula.

Trovate tutte le immagini qui sotto!

Infinity War: le foto inedite dal set

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

Cosa ne pensate di queste foto di Infinity War?