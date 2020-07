Nonostante la data d’uscita disia tutt’altro che definitiva , la Korea Media Ratings Board ha classificato l’ultima fatica di Christopher Nolan diramandone il minutaggio: stando al sito, il nuovo film del regista ingles avrà una durata di 149 minuti e 59 secondi.

Si tratta in effetti del quarto film più lungo diretto dal regista, arrivando solamente dopo Interstellar (169 minuti), Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno (165 minuti) e Il Cavaliere Oscuro (152 minuti), superando Inception di un solo minuto.

John David Washington è il nuovo protagonista dell’originale sci-fi d’azione di Christopher Nolan, “Tenet”.

Armato solo di una parola – Tenet – e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma inversione.