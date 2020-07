maggio abbiamo scoperto che sarebbe statoa dirigere il film nello spazio con protagonista. Il progetto era stato sviluppato in maniera autonoma dagli studios, con il coinvolgimento di SpaceX di Elon Musk e della NASA, ma oggi apprendiamo di una pedina chiave per la realizzazione del film.

Variety riporta in esclusiva che la Universal Pictures avrebbe infatti deciso di scendere in campo: lo studio, stando al giornale, è entrato in fase di negoziazioni per produrre e distribuire la pellicola che avrà un budget di circa 200 milioni di dollari (se non di più). Cruise dovrebbe invece guadagnare tra i 30 e i 60 milioni di dollari secondo fonti interne.

Liman ha già scritto la prima bozza della sceneggiatura e produrrà la pellicola insieme a Cruise: i due non vedono l’ora di lavorare nuovamente insieme dopo il successo di Edge of Tomorrow e il recente Barry Seal – Una storia americana. Il regista ha diretto anche pellicole come Mrs. & Mrs. Smith e The Bourne Identity.

Si tratta di un progetto molto ambizioso, del quale sappiamo ancora pochissimo: non sono noti né il titolo né i dettagli della trama, quello che è certo è che Cruise e Liman intendono recarsi nello spazio per girare il film con l’aiuto della NASA, che qualche mese fa ha confermato il proprio coinvolgimento spiegando che le riprese si svolgeranno a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. SpaceX, verosimilmente, potrebbe essere coinvolta nei trasporti necessari a raggiungere l’ISS.

Il film, lo ricordiamo, non è collegato al franchise di Mission: Impossible (che al momento ha la proprità negli impegni dell’attore) e se verrà realizzato sarà il primo film di finzione narrativa mai girato nello spazio.

Stando a Variety, quando il progetto è stato presentato a vari distributori, ben due colossi dello streaming sarebbero stati esclusi dagli inviti. L’intenzione è di rende il film girato nello spazio un colossale evento cinematografico.

Che ne dite del film con Tom Cruise ambientato nello spazio?