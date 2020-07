Al tempo, l’idea di ingaggiare un duo francese di musica elettronica per la colonna sonora del blockbuster di una major aveva destato più di una preoccupazione e ha richiesto svariate discussioni. Ma riuscirono a provare rapidamente di essere all’altezza e, infatti, hanno realizzato qualcosa di grandioso […] A Los Angeles incontrarono molti compositori perché fin da subito avevamo capito di volere un ibrido di orchestra e musica elettronica ma dopo tutti i loro meeting mi dissero “Pensiamo di potercela fare da soli, con un direttore d’orchestra”. Fecero un paio di demo e la Disney disse “Ok, diamogli un’opportunità”.

Durante il panel Comic Con@Home “Directors on Directing”, condotto da Collider che ha visto la partecipazione di è stato proprio quest’ultimo a ricordare diversi aspetti della lavorazione di, specialmente in merito alla collaborazione con i Daft Punk per la colonna sonora.

L’album della colonna sonora di TRON: Legacy uscì in versione standard, in versione “Riconfigurata” e in svariate edizioni da collezione per le varie catene di grande distribuzione fisica o digitale, ognuna delle quali contenente un qualche genere di extra, ma parlando durante il panel, Joseph Kosinski ha lasciato intendere senza tante mezze misure che possa esistere un vero e proprio “tesoro sommerso” di materiale inedito composto da Guy-Manuel de Homem-Christo e Thomas Bangalter AKA i Daft Punk:

Non posso né confermare né smentire che esista un sacco di musica letteralmente incredibile che non siamo riusciti a inserire nel film. Sarebbe bello, un giorno, riuscire a capire come riuscire a condividere il tutto. La Disney necessità di nuovi flussi di guadagno ora come ora e non mi sorprenderei se, a un certo punto, dovessero decidere di rendere pubblico il tutto. Sarebbe grandioso.

Di recente si è anche riparlato di un eventuale TRON 3 grazie alle dichiarazioni di un executive di Disney Music che, fra le altre cose, ha supervisionato proprio la produzione di quanto fatto dai Daft Punk sull’acclamata colonna sonora per TRON: Legacy. Il dirigente ha spiegato come, a suo modo di vedere, grazie al successo di Disney+ sia arrivato il momento di mettersi a parlare di un nuovo capitolo della saga.

