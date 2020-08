Dopo anni di attesa, il film dicon protagonistasi prepara finalmente ad arrivare sul grande schermo, e al DC FanDome un panel è stato dedicato proprio alla pellicola diretta da Jaume Collet-Serra.

Il panel è iniziato con un breve video realizzato con alcuni concept realizzati da Jim Lee e BossLogic, che spiega le premesse del film e le origini di Black Adam e poi fa un salto temporale di cinquemila anni, ai giorni nostri. “Andremo molto oltre le vostre aspettative, che sono alte almeno quante le mie. Ho un solo capo che mi comanda, a parte mia moglie e le mie figlie… e siete voi!” ha spiegato The Rock prima di passare al Q&A:

Quanto sarà potente Black Adam? Sappiamo tutti che Black Adam è uno dei supereroi, antieroi o villain più potenti dell’universo DC. Black Adam non si pone assolutamente limiti, e riesce a essere esplosivo e molto pericoloso… ma anche molto simpatico, almeno a me. Se potessi scegliere un personaggio DC con cui vivere un’avventura chi sarebbe? Wonder Woman, e vi dico perché. No, non per il suo fascino, ma perché nutro un rispetto enorme per lei. Sono sempre stato convinto che Black Adam e Wonder Woman dovrebbero vivere avventure insieme. Ma ho sempre pensato che mi piacerebbe molto andare in giro con Superman… Però chissà… Black Adam e Superman potrebbero diventare amici. O nemici? Chi lo sa? Vedremo… Cosa rende unico Black Adam? Come molti di voi sanno, Black Adam mi accompagna da tanto tempo, sviluppo questo progetto da oltre dieci anni. Ho sempre amato il fatto che sia un antieroe, ha un suo senso della giustizia e le sue origini sono quelle di uno schiavo, qualcuno schiavizzato, la cui famiglia e i cui amici sono stati schiavizzati. Finché non ce l’ha fatta più.

Dopo qualche domanda, si è unito a The Rock anche Noah Centineo, che ha parlato dei suoi allenamenti per la parte:

Mi sto allenando tantissimo, anche all’esterno, rispettando tutte le precauzioni del caso. È un lavoro molto duro che tu conosci bene, spero di arrivare pronto ad affiancarti sul set, spero di essere all’altezza. Adam Smasher (il cui vero nome è Al) deve provare qualcosa, soprattutto viste le sue origini. Attraversa una vera trasformazione durante il film, è la sua prima missione da supereroe e il suo viaggio è molto importante. L’incontro con Black Adam, che risolve i problemi in modo molto diverso, lo cambierà per sempre.

The Rock ha aggiunto:

Ho visto alcune delle previsualizzazioni, è fantastico vedere Adam Smasher a fianco di Black Adam, vedere come cresce e quanto spacca, e in confronto Black Adam finisce persino per ridursi! Non vedo l’ora di andare sul set con te, spaccheremo insieme.

L’attore ha poi spiegato che nel film vi sarà la Justice Society of America, composta da Hawkman, Doctor Fate, Cyclone e Adam Smasher:

Insieme, cercano di portare pace e giustizia nel mondo, ma io insegnerò loro che gli unici valori in cui credo sono i miei! Stiamo preparando qualcosa di molto divertente e figo, non vedo l’ora di mostrarvi questo film.

Ecco una raccolta di concept mostrati durante il video:

Trovate tutte le notizie, gli aggiornamenti e i trailer del DC FanDome in questo speciale.

Le riprese di Black Adam sarebbero dovute partire a luglio, per ovvi motivi ciò non è stato possibile e pertanto la prima data utile sarà nel 2021, quando cioè The Rock avrà finito di girare Red Notice con Gal Gadot e Ryan Reynolds per Netflix.

L’uscita di Black Adam era prevista per il 22 dicembre del 2021, ma a questo punto slitterà direttamente al 2022.

Nel cast accanto a Dwayne Johnson ci sarà Noah Centineo nei panni di Atom Smasher, un supereroe già comparso nella serie CW di The Flash con il potere di controllare la propria struttura molecolare e manipolare le sue dimensioni e la sua forza.

Black Adam doveva inizialmente comparire come antagonista in Shazam!, ma lo studio ha deciso di percorrere un’altra strada affidando al personaggio un film tutto suo. Black Adam è considerato la grande nemesi di Shazam!, fin dagli anni ’40 in cui il si chiamava ancora Captain Marvel. Era un principe egiziano semi-immortale che veniva corrotto dai poteri magici che gli erano stati donati da un mago. Ma nelle attuali iterazioni fumettistiche il personaggio è considerato un antieroe.

Beau Flynn della FlynnPictureCo produrrà il progetto insieme a Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia tramite la Seven Bucks Productions. Alla regia vi sarà Jaume Collet-Serra, che ha già lavorato con Johnson in Jungle Cruise.

La fotografia sarà curata da Lawrence Sher, che di recente ha lavorato a Joker di Todd Phillips e al film di prossima uscita Jungle Cruise. Ricordiamo che il film farà parte dello stesso universo di Shazam come confermato dal produttore Hiram Garcia.