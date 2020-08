, ovvero l’assistente virtuale di Tony Stark (AKA Iron Man) ha da sempre affascinato molto l’immaginario dei fan dell’Universo Cinematografico Marvel e dei Marvel Studios. Nei film in cui compare, questa particolare IA (doppiata da Paul Bettany) risponde con estrema efficenza al suo “padrone” Tony. Ma potrebbe diventare realtà?

Ebbene un fan ha postato su Reddit nella sezione dedicata ai Marvel Studios il video di una AI (Artificial Intelligence) da lui realizzata e denominata Helios che risponde ai suoi comandi in maniera molto simile a come fa JARVIS. Nel video vediamo come Helios è in grado di controllare in maniera automatica dei sistemi del PC (a differenza di altri sistemi di assistenza domestica come Google Home e Alexa). Helios può inoltre controllare delle luci Philips ed eseguire ordini molto simili ai già esistenti assistenti virtuali. L’utente /u/Aminder45 ha anche rivelato che attualmente sta lavorando ad alcune implementazioni di Helios come ad esempio il riconoscimento facciale, vocale e di movimento, lettura di notizie a altre funzioni legate al computer.

Qua sotto potete vedere il video postato dall’utente sul sito:

