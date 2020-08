Come sappiamo, per settembre , arriva oggi la conferma di quand’è che Johnny Depp arriverà sul set di

La fonte è un documento apparso sul sito governativo della contea di Fairfax in cui si terrà il secondo processo intanto dall’attore contro Amber Heard e l’articolo scritto per il Washington Post nel 2018.

L’attore ha infatti richiesto un rinvio dell’udienza inizialmente fissata a gennaio 2021 visto che sarà necessariamente impegnato sul set della pellicola di David Yates. La presenza dall’attore per il film prodotto dalla Warner Bros. Pictures sarà richiesta da inizio ottobre a metà febbraio.

Da questi dettagli apprendiamo quindi che nel terzo episodio della saga di Animali Fantastici il ruolo di Grindelwald sarà particolarmente rilevante.

Animali Fantastici 3 ha una data d’uscita fissata al 12 novembre 2021, ma al momento non è chiaro se la produzione riuscirà a finire in tempo visti gli slittamenti per l’emergenza Coronavirus. Le riprese sarebbero dovute partire il 16 marzo per la regia di David Yates su una sceneggiatura di J.K. Rowling e Steve Kloves. Il film sarà ambientato in parte a Rio de Janeiro.

Nel cast Eddie Redmayne come Newt Scamander, Jude Law come Albus Silente e Johnny Depp come Gellert Grindelwald; assieme a loro Ezra Miller (Credence/Aurelius Silente), Alison Sudol (Queenie Goldstein), Dan Fogler (Jacob Kowalski) e Katherine Waterston (Tina Goldstein).

Jessica Williams, la comica e conduttrice che ha fatto una breve apparizione nel secondo film, tornerà in un ruolo esteso nei panni della professoressa Eulalie ‘Lally’ Hicks, insegnante alla scuola di magia e stregoneria di Ilvermorny.

