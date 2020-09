Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Mulan di Niki Caro 4 settembre 2020

Chefosse una, potenziale, bella gatta da pelare per la Disney, a prescindere dall’arrivo al cinema o in streaming, ve lo avevamo già detto.

Come noto i nomi principali del cast (in primis la protagonista Liu Yifei) hanno appoggiato la repressione delle manifestazioni a Hong Kong cosa che già dallo scorso anno aveva portato alla nascita di movimenti per boicottare la pellicola.

Ora che Mulan è disponibile in streaming su Disney+ e si appresta a uscire nei cinema cinesi il prossimo 11 settembre, i movimenti che inneggiano al boicottaggio della pellicola sono tornati a farsi sentire con forza, come segnalato anche dal Guardian. Complice l’arresto (e successivo rilascio su cauzione) dell’attivista hongkoghese Agnes Chow lo scorso agosto, da molti indicata come “la vera Mulan”, una eroina che si oppone all’estensione dell’egemonia del Partico Comunista Cinese nell’ex protettorato britannico, e il recente esordio del lungometraggio Disney, le proteste sono cominciate a montare in buona parte dell’Asia, dalla Tailandia a Taiwan.

Netiwit Chotiphatphaisal, studente e attivista tailandese, venerdì, in occasione dell’uscita di Mulan nel suo paese ha scritto su Twitter che i commenti fatti da Liu Yifei non saranno dimenticati: “Invito tutti a #boicottare Mulan e a #BandireMulan per far capire alla Disney e al giverno cinese che la violenza di stato contro i cittadini è inaccettabile”.

Liu, con un messaggio postato sul social cinese Weibo, aveva espresso il suo apprezzamento verso quanto fatto (leggasi: verso la repressione violenta delle proteste) dalla polizia in quel di Hong Kong aggiungendo, in inglese, che “per Hong Kong era una vergogna”.

Un’altra star della pellicola, il ben noto Donnie Yen, si era tirato addosso un buon quantitativo di critiche definendo il “ritorno di Hong Kong alla madre patria Cina” come un “giorno da celebrare”.

Ecco, a seguire, alcuni Tweet di protesta:

This film is released today. But because Disney kowtows to Beijing, and because Liu Yifei openly and proudly endorses police brutality in Hong Kong, I urge everyone who believes in human rights to #BoycottMulan. https://t.co/utmP1tIWNa — Joshua Wong 黃之鋒 😷 (@joshuawongcf) September 4, 2020

Mulan opens in Thailand amid calls for boycott. Activists are calling for a boycott because of statements actors made supporting Beijing in their crackdown on pro-democracy demonstrators in Hong Kong#BoycottMulan #MilkTeaAlliance #mulan #LiuYifei https://t.co/YnPCo41yef — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) September 4, 2020

Reminder that @DisneysMulan, Liu Yifei 劉亦菲, spoke out in support for #HongKong police brutality in August 2019. There's no honour in supporting an authoritarian regime. Join Hongkongers' fight and #BoycottMulan. #NotMyMulan pic.twitter.com/sWH4b9b6Pa — Fight For Freedom. Stand With Hong Kong. (@Stand_with_HK) September 4, 2020

National Geographic, 1888: Read our publication to learn about archaeology, world culture and the natural sciences. National Geographic, 2020: Yo! Check out this new movie starring actors who either support the police and wear a blackface!#BoycottMulan https://t.co/JxHoxf8YDv — Joshua Wong 黃之鋒 😷 (@joshuawongcf) September 4, 2020

I'm in. #BoycottMulan and I sincerely invite you to join me https://t.co/17dDKCoPvG — LincolnStandWithHongKongers (@lincoln_chang) September 4, 2020

Il film è diretto da Niki Caro (La Ragazza delle Balene, McFarland USA) a partire da una sceneggiatura scritta da Rick Jaffa & Amanda Silver (Jurassic World, Heart of the Sea – Le Origini di Moby Dick) e Elizabeth Martin & Lauren Hynek, basata a sua volta sul poema La Ballata di Mulan.

Liu Yifei (Il Regno proibito, Once Upon a Time) è stata scelta per interpretare il ruolo di Hua Mulan a seguito di un processo di casting durato un anno. Il cast del film comprende inoltre Donnie Yen (Rogue One: A Star Wars Story), Jason Scott Lee (Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny), Yoson An (Shark – Il Primo Squalo), Utkarsh Ambudkar (Voices – Pitch Perfect), Ron Yuan (Marco Polo), Tzi Ma (Arrival), Rosalind Chao (Star Trek: Deep Space Nine), Cheng Pei-Pei (La Tigre e il Dragone), Nelson Lee e Chum Ehelepola, con la partecipazione di Gong Li (Memorie di una Geisha,Lanterne Rosse) e Jet Li (Shao Lin Si, Arma Letale 4).

Uscito nelle sale nel 1998, il lungometraggio d’animazione Disney fu candidato a un Oscar® e due Golden Globe® ed è oggi disponibile su Disney+.

Che ne pensate? Ditecelo nei commenti!