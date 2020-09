Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Secondo quanto riportato da Deadline Amazon Studios avrebbe acquisito i diritti di, l’action comedy che vedrà come protagoniste(Guardiani della Galassia, Avengers: Endgame) e(Ocean’s 8, Crazy & Rich). Alla regia del progetto troviamo invece Jude Weng (iZombie, The Good Place).

Basato su una sceneggiatura scritta da Michael Doneger e Liz Storm, il lungometraggio si ambienta dieci anni dopo che Shelly Wheeler (Awkwafina) ha subito un imbarazzante scherzo durante il ballo del liceo di fine anno, fatto che l’ha allontanata dalla sua cittadina e facendola diventare una una donna glaciale. Tuttavia all’orizzonte intravede una vendetta dolce verso colei che l’ha tormentata anni prima, Dianna Park (Gillan), anche se le due finiranno per fare amicizia.

Anche la Ian Bryce Productions si occuperà della produzione.

Di recente abbiamo visto la Gillan in Avengers: Endgame ancora nei panni di Nebula ma anche in Il Richiamo della Foresta, Jumanji: The Next Level, Spie sotto Copertura e in Stuber – Autista d’assalto.

Awkwafina è invece apparsa in Ocean’s 8, SpongeBob – Amici in fuga e in Jumanji: The Next Level, e prossimamente la sentiremo nel cast vocale di La Sirenetta e di Raya and the Last Dragon.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto targato Amazon Studios con Karen Gillan e Awkwafina? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!