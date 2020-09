Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Animali Fantastici e Dove Trovarli 3 di David Yates

Dopo Jude Law , ancheha detto la sua sull’inizio delle riprese dinel corso di un’intervista con Cinemablend per la promozione di Il processo ai Chicago 7

Il volto di Newt Scamander ha confermato che la produzione ha già girato per due settimane intere:

È interessante perché abbiamo iniziato a girare. Sono già due settimane, la lavorazione è completamente diversa. È un nuovo tipo di normalità. Tamponi frequenti, mascherine. Non sapevo, in effetti, se le mascherine avrebbero messo in discussione la creatività. Forse è stato un po’ ignorante da parte mia, ma ho pensato che, visto che siamo esseri umani, che ci fosse bisogno di interazione per accendere la scintilla tra di noi, no? La cosa rassicurante è che si tratta semplicemente di una lavorazione diversa, tutti stanno dando il massimo ed è brillante come sempre.

Here’s #EddieRedmayne being all sorts of charming to bless your TL pic.twitter.com/IiHVupve1R — Sean O'Connell (@Sean_OConnell) September 20, 2020

Animali Fantastici 3 ha una data d’uscita fissata al 12 novembre 2021, ma al momento non è chiaro se la produzione riuscirà a finire in tempo visti gli slittamenti per l’emergenza Coronavirus. Le riprese sarebbero dovute partire il 16 marzo per la regia di David Yates su una sceneggiatura di J.K. Rowling e Steve Kloves, ma sono invece partite il 1° settembre. Il film sarà ambientato in parte a Rio de Janeiro, poi a Londra e Berlino.

Nel cast Eddie Redmayne come Newt Scamander, Jude Law come Albus Silente e Johnny Depp come Gellert Grindelwald; assieme a loro Ezra Miller (Credence/Aurelius Silente), Alison Sudol (Queenie Goldstein), Dan Fogler (Jacob Kowalski) e Katherine Waterston (Tina Goldstein).

Jessica Williams, la comica e conduttrice che ha fatto una breve apparizione nel secondo film, tornerà in un ruolo esteso nei panni della professoressa Eulalie ‘Lally’ Hicks, insegnante alla scuola di magia e stregoneria di Ilvermorny.