Il film sarà pazzesco. La sceneggiatura è uno spasso, ogni pagina era divertentissima e mi faceva ridere in continuazione. James ha una padronanza del genere impressionante, oltre che della commedia e addirittura del marketing. Comprende benissimo quel mondo e visto che l’ha scritto lui è riuscito a rivisitare non solo l’idea alla base [di Suicide Squad] ma anche i personaggi. Per me è stato come girare la mia prima commedia, che sarà vietatissima ai minori. Tantissima azione è stata girata dal vivo con esplosioni vere, il film sarà pazzesco.

In un’intervista con The Hollywood Reporter , Jè tornato a parlar didi James Gunn in cui tornerà a interpretare Rick Flag e confermando che il film sarà vietato ai minori:

Ha poi parlato del suo collega, John Cena:

John Cena… quel figlio di put*ana è un genio della commedia. Nessuno ci faceva ridere più di lui. In ogni scena partiva per la tangente e improvvisava a tutto spiano. In quel cast c’è così tanto talento e James è stato in grado di gestire tutto.

The Suicide Squad: Missione suicida di James Gunn arriverà il 6 agosto 2021.

Come già noto da diverso tempo, il film sarà una via di mezzo tra un sequel e un reboot, e nel cast figureranno attori del primo film (anche se non proprio tutti). Tra i ritorni nel cinecomic diretto da James Gunn avremo Margot Robbie (Harley Quinn), Joel Kinnaman (Rick Flag), Viola Davis (Amanda Waller) e Jai Courtney (Boomerang).

Invece, i nuovi arrivati saranno Idris Elba, David Dastmalchian, Daniela Melchior, John Cena, Flula Borg, Storm Reid, Peter Capaldi, Nathan Fillon, Joaquin Cosio, Mayling Ng, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Taika Waititi, Alice Braga, Steve Afee, Tinashe Kajese, Jennifer Holland, Julio Ruiz, Pete Davidson e Michael Rooker.

