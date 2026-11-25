Pubblicazione: 25 novembre alle 09:00

Dopo aver scoperto l'identità del nuovo James Bond, gli appassionati della saga cinematografica dedicata all'agente segreto creato da Ian Fleming hanno iniziato a interrogarsi su chi affiancherà Robert Pattinson nella sua prima avventura nei panni di 007. Tra le attrici maggiormente desiderate dai fan figura Alexandra Daddario, il cui nome circola ormai da diversi anni in relazione al franchise. Nelle ultime settimane, complice l'annuncio ufficiale di Amazon MGM Studios, le voci riguardanti il suo possibile coinvolgimento nel progetto diretto da Denis Villeneuve si sono intensificate, tanto da spingere la diretta interessata a intervenire sulla questione.

Durante un'intervista concessa a Hollywood ReelTime per, il nuovo film che la vede protagonista al fianco di Finn Wittrock, all'attrice è stato chiestodietro le numerose indiscrezioni circolate online. Daddario ha accolto la domanda con una risata, spiegando di essere molto curiosa di vedere il prossimo capitolo della saga, ma ridimensionando immediatamente le aspettative dei suoi sostenitori: “Non credo che ne farò parte”.

A lasciare aperto uno spiraglio è stato proprio Wittrock, che ha invitato la collega a non escludere definitivamente questa possibilità. Alexandra Daddario è successivamente tornata sull'argomento anche durante un'intervista concessa a People, pubblicata il 24 novembre, ribadendo di non essere a conoscenza di alcun coinvolgimento nel progetto. L'attrice ha comunque apprezzato l'entusiasmo dimostrato dagli appassionati, che da tempo immaginano di vederla nell'universo cinematografico di James Bond.

Robert Pattinson è il nuovo 007, fonte: Amazon MGM

Le dichiarazioni di Daddario non rappresentano necessariamente un rifiuto del ruolo, ma ridimensionano le voci secondo cui Amazon MGM Studios avrebbe già individuato in lei la prossima Bond Girl. Al momento non esistono conferme ufficiali riguardanti eventuali trattative con l'attrice, né tantomeno annunci relativi alla sua presenza nel cast. Il particolare interesse del pubblico nei suoi confronti non sorprende, considerando il percorso professionale dell'attrice americana.

Alexandra Daddario in Le streghe Mayfair, fonte: AMC

Dopo aver raggiunto la popolarità grazie al ruolo diha dimostrato di sapersi muovere tra produzioni molto diverse, passando dal cinema d'intrattenimento di. Proprio quest'ultima le ha permesso di ottenere, nel 2022, una candidatura agli Emmy Awards.non è comunque l'unica attrice accostata al prossimo capitolo di 007.

Tra i nomi maggiormente discussi dalla stampa internazionale e dagli appassionati figurano anche Sydney Sweeney, Zendaya, Margaret Qualley, Florence Pugh, Anya Taylor-Joy e Hunter Schafer. Quest'ultima ha già manifestato pubblicamente il proprio entusiasmo all'idea di poter entrare a far parte del franchise, senza però confermare l'esistenza di contatti con la produzione. Una delle questioni più interessanti riguarda inoltre il modo in cui Denis Villeneuve deciderà di reinterpretare la figura della Bond Girl. Durante l'era di Daniel Craig, personaggi come Vesper Lynd, interpretata da Eva Green, e Madeleine Swann, interpretata da Léa Seydoux, hanno assunto un'importanza fondamentale nell'evoluzione emotiva dell'agente segreto.

Sarà interessante scoprire se il regista di Dune intenderà proseguire in questa direzione oppure proporre una nuova interpretazione di uno degli elementi più riconoscibili della saga. Dopo l'annuncio del 16 novembre, che ha ufficializzato Robert Pattinson come successore di Daniel Craig, l'attenzione si è dunque spostata sul resto del cast del ventiseiesimo capitolo cinematografico di James Bond. Amazon MGM Studios non ha ancora annunciato l'identità della nuova Bond Girl, né una data di uscita ufficiale del film. E proprio come accaduto con la scelta del protagonista, non è da escludere che la produzione possa sorprendere il pubblico puntando su un nome completamente diverso da quelli circolati finora.