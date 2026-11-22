Pubblicazione: 22 novembre alle 16:13

Il nuovo James Bond ha finalmente un volto, ma resta ancora da risolvere uno dei misteri più importanti del prossimo capitolo della saga. Dopo l'annuncio ufficiale di Robert Pattinson come successore di Daniel Craig, l'attenzione si è spostata sull'attrice che affiancherà il nuovo agente 007. Una scelta tutt'altro che secondaria, soprattutto considerando che Amazon MGM Studios potrebbe approfittare del nuovo corso per cambiare profondamente anche il ruolo della tradizionale Bond Girl. A riaccendere il dibattito è stata la BBC, che ha raccolto le opinioni di critici cinematografici ed esperti del settore sulle possibili protagoniste del prossimo film.

Al momento, ma diversi nomi di Hollywood stanno circolando con insistenza, tra volti già affermati e interpreti che potrebbero rappresentare una scelta più sorprendente., che ha già condiviso il set conin diverse produzioni e potrebbe rappresentare una scelta particolarmente interessante per il nuovo corso della saga. Laha descritto la loro possibile collaborazione come un'accoppiata entusiasmante, mentre la giornalistaha sottolineato quanto l'attrice sia ormai diventata uno dei volti più riconoscibili di Hollywood.

Ma Zendaya non è l'unica possibilità. Sydney Sweeney, protagonista di Euphoria, viene accostata da tempo al franchise, anche grazie alla sua popolarità internazionale. La storica del cinema Llewella Chapman ha evidenziato come l'attrice possieda sia il carisma necessario per un personaggio affascinante sia la capacità di affrontare interpretazioni più complesse. Anche Trina Parks, già apparsa nella saga di James Bond, aveva espresso un giudizio favorevole sulla sua possibile partecipazione.

Robert Pattinson e Zendaya, fonte: A24 e Amazon

Nelle discussioni trovano spazio anche Hunter Schafer, Jodie Comer, Anya Taylor-Joy e Gemma Chan, quest'ultima già dichiaratasi interessata all'eventualità di entrare nell'universo di 007. Un'altra ipotesi riguarda Suki Waterhouse, compagna di Robert Pattinson nella vita privata, che in passato aveva manifestato il desiderio di interpretare una Bond Girl particolarmente combattiva. Per il momento, però, si tratta esclusivamente di possibilità e speculazioni, senza conferme da parte della produzione.

Un discorso a parte riguarda, che condivide il cast di Dune: Parte Tre proprio con. L'attrice ha recentemente manifestato interesse per il prossimo, ma con una preferenza decisamente diversa rispetto alle altre candidate:. Una possibilità che potrebbe aprire la strada a un personaggio femminile ambiguo, apparentemente alleato dell'agente segreto e destinato a rivelare intenzioni completamente differenti. La questione, tuttavia, non

Secondo diversi esperti interpellati dalla BBC, il concetto stesso di Bond Girl potrebbe aver bisogno di un'evoluzione. Per decenni le donne della saga sono state presentate principalmente attraverso il loro rapporto sentimentale con il protagonista, mentre i capitoli più recenti hanno progressivamente introdotto figure indipendenti, capaci di confrontarsi con 007 anche sul terreno dell'azione e dello spionaggio. Basti pensare a Michelle Yeoh in Il domani non muore mai, a Lashana Lynch in No Time to Die oppure a Monica Bellucci in Spectre.

Robert Pattinson in Tenet, fonte: Warner Bros.

Quest'ultima, nel 2015, aveva contestato la definizione tradizionale di Bond Girl, preferendo parlare di una donna di Bond piuttosto che di una ragazza. Una distinzione che oggi appare ancora più significativa, considerando il cambiamento attraversato dalla saga negli ultimi anni. La giornalista Nikki Onafuye ha sottolineato come le future protagoniste potrebbero essere spie, alleate, antagoniste o persino personaggi capaci di superare in astuzia lo stesso Bond.

L'obiettivo sarebbe quello di, ambizioni e storie personali, senza rinunciare al fascino e all'eleganza che hanno sempre caratterizzato il franchise. Il prossimo capitolo, diretto dae prodotto da, rappresenterà quindi una sfida importante non soltanto per, ma per l'intera identità cinematografica di. Il passaggio a un nuovo protagonista potrebbe accompagnarsi a una trasformazione del mondo che lo circonda, a partire proprio dalle donne destinate a entrare nella sua vita.

Per scoprire quale attrice affiancherà il nuovo 007 bisognerà attendere una comunicazione ufficiale di Amazon MGM Studios. La scelta della prossima Bond Girl potrebbe però raccontare molto più di quanto sembri sulla direzione che il franchise intende prendere, tra il rispetto di una tradizione lunga oltre sessant'anni e il desiderio di reinventarla per una nuova generazione di spettatori.