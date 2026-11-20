Pubblicazione: 20 novembre alle 09:30

Robert Pattinson è il nuovo James Bond, una scelta che ha messo fine ad anni di indiscrezioni e che sta facendo discutere gli appassionati della celebre saga cinematografica. L'attore britannico, noto al grande pubblico soprattutto per Twilight e The Batman, raccoglierà l'eredità di Daniel Craig nel prossimo film dedicato all'agente 007, diretto da Denis Villeneuve. E mentre continuano ad arrivare le reazioni delle star di Hollywood, Pierce Brosnan ha deciso di rivolgere un messaggio personale al suo successore, sorprendendo i fan con parole particolarmente affettuose. Ma dietro il suo entusiasmo si nasconde anche un legame professionale che unisce i due attori da ben sedici anni.

, che ha interpretato James Bond in quattro film tra il 1995 e il 2002, ha scelto Instagram per congratularsi pubblicamente con, annunciato come nuovo protagonista della saga lunedì 16 novembre 2026. “Caro Robert, benvenuto nel mondo di Bond. Sarai magnifico”,, accompagnando il messaggio con una fotografia in bianco e nero del nuovo 007. Un augurio che assume un significato particolare considerando il passato condiviso dai due interpreti.avevano infatti già lavorato insieme nel 2010, quando interpretarono padre e figlio nel film Remember Me, diretto da Allen Coulter.

Nella pellicola, Pattinson vestiva i panni di Tyler Hawkins, un giovane tormentato da un rapporto particolarmente difficile con il padre Charles, interpretato proprio da Brosnan. Una storia drammatica, incentrata sui legami familiari, sulle difficoltà della crescita e sulle conseguenze di eventi dolorosi. A distanza di sedici anni, i due attori si ritrovano idealmente legati da un altro ruolo, questa volta uno dei più iconici nella storia del cinema. “Ho dei bellissimi ricordi del periodo trascorso insieme durante le riprese di Remember Me”, ha proseguito Brosnan, sottolineando quanto sia stato emozionante seguire l'evoluzione professionale del collega.

“È stata una gioia vederti costruire una carriera straordinaria e diventare sempre più bravo. Goditi il viaggio. Con tanto affetto, Pierce”, ha concluso, utilizzando anche l'espressione irlandese “Grá mór”, che significa proprio “tanto amore”. Le sue parole rappresentano un importante riconoscimento per Pattinson, che negli ultimi anni ha cercato di allontanarsi dall'immagine di Edward Cullen, il vampiro romantico che lo aveva trasformato in una star internazionale. Dopo Twilight, l'attore ha costruito una carriera caratterizzata da scelte molto differenti, collaborando con registi come David Cronenberg, Robert Eggers e Christopher Nolan, prima di diventare il nuovo Bruce Wayne in The Batman di Matt Reeves.

Proprio questa versatilità potrebbe rappresentare una delle caratteristiche più interessanti della sua interpretazione di James Bond, soprattutto considerando che. L'annuncio della scelta di Pattinson è arrivato dopo mesi di speculazioni che avevano coinvolto numerosi attori. Tra i nomi accostati al ruolo figuravano Callum Turner, Jack Lowden, Nicholas Hoult, Josh O'Connor e Aaron Taylor-Johnson, maha deciso di affidare il personaggio al quarantenne britannico.

Curiosamente, Pierce Brosnan aveva espresso pubblicamente il proprio apprezzamento proprio per Callum Turner, spiegando di considerarlo un interprete molto interessante per raccogliere l'eredità di Daniel Craig. In un'intervista concessa a Vanity Fair all'inizio di novembre, l'ex 007 aveva descritto Turner come un attore di grande presenza scenica, pur evitando di indicarlo come favorito assoluto. La scelta definitiva di Pattinson, tuttavia, sembra averlo convinto pienamente, come dimostra il messaggio pubblicato sui social.

Robert Pattinson in Tenet, fonte: Warner Bros.

Anche George Lazenby, protagonista di Agente 007 – Al servizio segreto di Sua Maestà nel 1969, ha voluto dare il benvenuto al nuovo interprete dell'agente segreto. Attraverso un video, l'attore ha accolto Pattinson in quello che ha definito uno dei club più esclusivi del mondo, invitandolo soprattutto a godersi questa nuova esperienza. Nel frattempo, il prossimo capitolo di James Bond comincia a prendere forma. La regia sarà affidata a Denis Villeneuve, autore di Dune e Blade Runner 2049, mentre la produzione sarà curata da Amy Pascal e David Heyman. La sceneggiatura porta invece la firma di Steven Knight, creatore di Peaky Blinders.

Persi tratta di un impegno particolarmente importante, che lo vedrà raccogliere l'eredità didopo cinque film, da. Pierce Brosnan conosce bene la pressione che accompagna un ruolo del genere. Quando debuttò in GoldenEye nel 1995, l'attore dovette confrontarsi con il ricordo dei suoi predecessori, contribuendo poi a rilanciare commercialmente la saga durante gli anni Novanta.

Adesso, a distanza di oltre trent'anni da quel debutto, è proprio lui ad accompagnare idealmente un nuovo interprete verso una delle sfide più importanti della sua carriera. E il dettaglio più emozionante resta forse quello legato a Remember Me: sedici anni fa Brosnan interpretava il padre di Pattinson, mentre oggi gli dà il benvenuto nella famiglia cinematografica di James Bond. Un passaggio di testimone che rende il messaggio dell'ex 007 qualcosa di più di un semplice augurio tra colleghi.