“20 o 21?”: la domanda sulle Regioni d’Italia spiazza Ilary Blasi, poi arriva la gaffe in diretta

Pubblicazione: 26 settembre alle 08:15

Tutto è successo all'inizio della puntata di venerdì 25 settembre, quando dalla Casa è arrivato un dubbio apparentemente facile da risolvere. I concorrenti stavano discutendo sul numero delle regioni italiane: sono 20 oppure 21? La questione è partita da Carmen Di Pietro ed è arrivata rapidamente fino allo studio, con Ilary Blasi che ha deciso di coinvolgere direttamente la concorrente: “Carmen, quante sono secondo te? 20 o 21?”. Una domanda alla quale Di Pietro ha risposto senza troppi dubbi: “21”.

Ed è proprio a quel punto che la situazione è diventata decisamente più divertente,, invece di correggerla, si è mostrata inizialmente d'accordo con lei. Il problemaha provato a temporeggiare cercando aiuto in studio e, stando alla ricostruzione della serata, anchesarebbe finita involontariamente nel siparietto suggerendole la risposta sbagliata. Quando l'errore è diventato evidente,ha reagito con la sua solita ironia, paragonando quanto accaduto a quello che succedeva a scuola quando ci si fidava del suggerimento del

Una piccola gaffe che ha inevitabilmente attirato l'attenzione anche perché arrivata in diretta, con la conduttrice costretta a trovare la risposta insieme ai concorrenti invece di risolvere immediatamente il dubbio. La risposta corretta, naturalmente, è 20. L'equivoco potrebbe essere legato anche al fatto che spesso si parla di 20 regioni ma di 21 realtà territoriali di livello regionale considerando separatamente le Province autonome di Trento e Bolzano; dal punto di vista costituzionale, però, queste fanno parte del Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Regioni restano venti.

"è selvaggia che mi suggerisce male, tipo a scuola"



queste due>>>#gfvip pic.twitter.com/rAUhwTuZ7D — 𝓉𝓊𝓁𝒾𝓅𝒶𝓃𝑜 𝒷𝓁𝓊; off campus🏒 (@altamentestanca) September 25, 2026

Il momento più curioso è stato proprio il passaggio del dubbio dalla Casa allo studio. Quella che sembrava una domanda destinata a mettere alla prova soltanto Carmen Di Pietro ha finito infatti per coinvolgere la stessa Ilary Blasi, trasformandosi in uno dei siparietti più inattesi della puntata. Una serata che, al di là della gaffe geografica, era già particolarmente movimentata. La puntata del 25 settembre ha affrontato le tensioni nate intorno a Federica Morello, la nuova sfida tra uomini e donne e soprattutto la squalifica di Simone Annicchiarico, tornato in studio dopo essere stato costretto ad abbandonare la Casa il giorno precedente.

ha avuto la possibilità didopo l'imprecazione che aveva determinato il provvedimento nei suoi confronti. In mezzo a tensioni, nomination e confronti decisamente più pesanti, però, sono bastateper regalare alla diretta uno dei suoi momenti più surreali.