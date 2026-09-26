“20 o 21?”: la domanda sulle Regioni d’Italia spiazza Ilary Blasi, poi arriva la gaffe in diretta
Quante Regioni ci sono in Italia? La domanda mette in difficoltà Carmen Di Pietro e poi anche Ilary Blasi durante la diretta del GF Vip.
Tutto è successo all'inizio della puntata di venerdì 25 settembre, quando dalla Casa è arrivato un dubbio apparentemente facile da risolvere. I concorrenti stavano discutendo sul numero delle regioni italiane: sono 20 oppure 21? La questione è partita da Carmen Di Pietro ed è arrivata rapidamente fino allo studio, con Ilary Blasi che ha deciso di coinvolgere direttamente la concorrente: “Carmen, quante sono secondo te? 20 o 21?”. Una domanda alla quale Di Pietro ha risposto senza troppi dubbi: “21”.
Una piccola gaffe che ha inevitabilmente attirato l'attenzione anche perché arrivata in diretta, con la conduttrice costretta a trovare la risposta insieme ai concorrenti invece di risolvere immediatamente il dubbio. La risposta corretta, naturalmente, è 20. L'equivoco potrebbe essere legato anche al fatto che spesso si parla di 20 regioni ma di 21 realtà territoriali di livello regionale considerando separatamente le Province autonome di Trento e Bolzano; dal punto di vista costituzionale, però, queste fanno parte del Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Regioni restano venti.
Il momento più curioso è stato proprio il passaggio del dubbio dalla Casa allo studio. Quella che sembrava una domanda destinata a mettere alla prova soltanto Carmen Di Pietro ha finito infatti per coinvolgere la stessa Ilary Blasi, trasformandosi in uno dei siparietti più inattesi della puntata. Una serata che, al di là della gaffe geografica, era già particolarmente movimentata. La puntata del 25 settembre ha affrontato le tensioni nate intorno a Federica Morello, la nuova sfida tra uomini e donne e soprattutto la squalifica di Simone Annicchiarico, tornato in studio dopo essere stato costretto ad abbandonare la Casa il giorno precedente.