Simone Annicchiarico torna al GF Vip dopo la squalifica e si commuove: “Mi sono tradito da solo”

Pubblicazione: 26 settembre alle 08:00

La squalifica dal Grande Fratello Vip ha lasciato il segno su Simone Annicchiarico ed a poco più di 24 ore dall'uscita improvvisa dalla Casa, il figlio di Walter Chiari è tornato davanti alle telecamere durante la puntata del 25 settembre e ha provato a spiegare cosa sia successo in quei pochi secondi che hanno messo fine alla sua esperienza nel reality. Annicchiarico era stato costretto ad abbandonare il programma nel pomeriggio di giovedì 24 settembre e la comunicazione ufficiale del Grande Fratello era stata piuttosto secca: “Il Grande Fratello ha deciso che Simone Annicchiarico deve abbandonare la Casa”.

“Non posso accettare che Simone Annicchiarico esca per una recensione negativa del Creatore”. - Selvaggia Lucarelli

Dietro la decisione c'era un episodio avvenuto in cucina: mentre, aera sfuggita un'espressione immediatamente interpretata sui social. Il video aveva iniziato a circolare rapidamente e poche ore più tardi era arrivato il provvedimento della produzione. Una decisione che ha fatto parecchio discutere anche fuori dalla Casa, visto che diversi spettatori, tirando in ballo altri episodi avvenuti nelle precedenti edizioni, mentre Selvaggia Lucarelli aveva commentato ironicamente sui social:

Ad ogni modo, durante la puntata del 25 settembre è arrivato il momento di ascoltare direttamente la versione del protagonista. Annicchiarico è entrato in studio visibilmente provato e ha ammesso di stare vivendo male quanto accaduto. “Non sto bene, sono un po' amareggiato, triste, affranto”, ha spiegato davanti a Ilary Blasi, prima di provare a ricostruire quei secondi. Simone non ha cercato di negare quanto pronunciato, ma ha spiegato che non ci sarebbe stata alcuna intenzione dietro quelle parole.

È arrivato il momento del provvedimento del Grande Fratello per Simone #GFVIP pic.twitter.com/p33bAKzQFT — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) September 25, 2026

“Effettivamente non ho pensato, è stato un blackout”, ha raccontato. Annicchiarico ha parlato anche di un “vuoto sinaptico”, descrivendo l'episodio come qualcosa che gli sarebbe sfuggito completamente senza che riuscisse a fermarsi in tempo. A pesargli non sarebbe stata soltanto la fine prematura dell'avventura al Grande Fratello Vip, spiegando di temere soprattutto di aver dato un cattivo esempio e di aver deluso le persone che avevano iniziato a sostenerlo durante i primi giorni nella Casa.

Arrivano anche le parole di Cesara per Simone #GFVIP pic.twitter.com/Yc0gZh015z — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 25, 2026

Il passaggio più duro è arrivato quando ha descritto il modo. “Mi sono sentito tradito da me stesso”, ha confessato, senza riuscire a nascondere l'emozione. Il suo percorso al Grande Fratello Vip si è quindi interrotto dopo pochi giorni, proprio quando Annicchiarico. Nella Casa aveva raccontato molto della propria famiglia, dal rapporto con il padre Walter Chiari fino, svelando anche alcuni dettagli decisamente curiosi sulla propria situazione economica.

Ma la storia potrebbe non essersi chiusa completamente con la squalifica. Durante il confronto in studio, infatti, Ilary Blasi ha lasciato aperto uno spiraglio particolare: la conduttrice ha fatto capire a Simone che potrebbe esserci la possibilità di rivedere i suoi compagni nella Casa, senza però annunciare un suo ritorno ufficiale come concorrente. Una distinzione importante, perché al momento la squalifica resta valida e non risulta che il Grande Fratello abbia deciso di reintegrarlo nel gioco.

L'eventuale ritorno potrebbe quindi assumere la forma di una sorpresa o di un incontro con gli ex coinquilini, ma bisognerà aspettare per capire cosa abbia realmente in mente la produzione. Intanto per Simone Annicchiarico, intanto, resta l'amarezza per un'avventura terminata praticamente in un istante. E dopo le scuse pronunciate in diretta, la domanda adesso è un'altra: quella porta della Casa si è davvero chiusa per sempre dopo la squalifica oppure il Grande Fratello gli concederà almeno la possibilità di attraversarla un'ultima volta?