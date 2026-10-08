Affari Tuoi, De Martino finisce al centro della polemica sul web: c’entra uno sgabello per una donna incinta

Pubblicazione: 08 ottobre alle 08:45

Una partita fortunata, 22mila euro portati a casa e un pacco che avrebbe potuto lasciare ad Alessio appena 50 euro. Eppure, nella puntata di Affari Tuoi del 7 ottobre, a catturare l'attenzione di una parte del pubblico non è stato soltanto quello che accadeva sul tabellone. Sui social, infatti, un dettaglio legato a Elisa, la compagna del concorrente, ha acceso la discussione.

Alessio, operaio di Narni arrivato ad Affari Tuoi in rappresentanza dell'Umbria,. Proprio la futura mamma è rimasta al fianco del compagno durante la lunga sfida contro il, ma alcuni spettatori hanno iniziato a chiedersi perchéo una sedia.

A rendere il particolare ancora più evidente è stato il fatto che Elisa sia rimasta in piedi e con i tacchi durante la partita. In alcuni momenti la si è vista anche appoggiarsi con le braccia al tavolo, e tanto è bastato perché sul web cominciassero ad arrivare commenti critici nei confronti del programma. La domanda sollevata da diversi telespettatori è stata sostanzialmente la stessa: perché non darle almeno uno sgabello, considerando che si trova già al sesto mese di gravidanza?

Stefano De Martino, fonte: RAI

Va precisato, però, che Elisa non si è mai lamentata durante la trasmissione e non ha mostrato apertamente particolari difficoltà. Ha seguito la partita sorridendo accanto ad Alessio e, quando nello studio è partita la musica, ha persino accennato qualche passo di danza prima di fermarsi. La polemica, dunque, è nata esclusivamente tra una parte degli spettatori e non da una protesta della diretta interessata.

Stefano De Martino, fonte: YouTube

Il particolaree per qualcuno quella sedia mai arrivata è stata una piccola disattenzione da parte della produzione, soprattutto considerando le condizioni della futura mamma. Una situazione curiosa perché,, una parte del pubblico sembrava ormai guardare più Elisa che i pacchi. La serata ha comunque regalato alla coppia un finale decisamente più piacevole.

Alessio, dopo aver atteso 33 puntate prima di poter giocare, ha affrontato la partita senza paura, rifiutando inizialmente offerte da 20mila e 30mila euro e diversi cambi proposti dal Dottore. Dopo aver abbandonato il pacco numero 4, nel quale c'erano soltanto 10 euro, il concorrente ha cambiato ancora fino ad arrivare al numero 10, scelto anche pensando al nonno Cherubino, grande appassionato di Affari Tuoi che avrebbe voluto vederlo partecipare al programma. Nel finale sono rimasti in gioco 50 euro e il pacco nero.

Davanti all'offerta da 22mila euro, Alessio ha deciso questa volta di fermarsi e accettare. Una scelta che si è rivelata quella giusta: poco dopo è stato scoperto che anche il pacco nero valeva appena 50 euro. Alessio ed Elisa hanno quindi lasciato Affari Tuoi con 22mila euro e una figlia in arrivo, ma almeno sui social per una sera a rubare la scena al Dottore e ai suoi pacchi è stato uno sgabello che in studio non si è mai visto. Intanto, per Stefano De Martino si avvicina un'altra sfida importante, con il conduttore già alle prese con la preparazione del prossimo Festival di Sanremo, che potrebbe vedere presente anche Dua Lipa.