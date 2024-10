Gli Anelli del Potere, dietro le quinte del piano sequenza della puntata finale: “C’era un cameraman appeso a un cavo”

Redattrice per badtaste, illustratrice e concept artist.

Pubblicazione: 04 ottobre alle 14:00

La puntata finale degli Anelli del Potere ci riporta alla battaglia dell’Eregion, ancora in corso, e nel bel mezzo dell’assalto da parte delle truppe degli orchi, grazie a un piano sequenza girato da Charlotte Brändström (The Witcher, Shōgun, The Outsider).

La regista ha parlato con The Wrap dei dietro le quinte della realizzazione della scena, inserita su sua esplicita richiesta:

Ho iniziato a riguardarmi un sacco di film, come ad esempio Salvate il soldato Ryan e The Northman. Specialmente nell’ultimo, sono rimasta davvero impressionata da tutte le scene d’azione e come le hanno gestite. C’erano un sacco di piani sequenza nel villaggio vichingo. E ho pensato che fosse un modo davvero interessante di raccontare alcune scene e che ne volevo assolutamente girare una anche io. Ne ho parlato subito con Patrick (McKay) che ha acconsentito a inserirlo. Ovviamente c’era qualche ritocco finale da aggiungere con i VFX ma il resto è stato tutto fatto in un giorno: tutta la corsa sul tetto e il salto finale, per quel momento abbiamo preso la macchina da presa e l’abbiamo passata ad un altro cameramen, che era appeso a un cavo. Quindi sì, era tutta un’unica ripresa.

Il Signore degli Anelli - Gli Anelli del Potere è disponibile su Prime Video, restiamo in attesa di notizie ufficiali per la produzione della terza stagione.