Antonella Clerici ricorda Wilma De Angelis in diretta: “Senza di lei la cucina in TV non esisterebbe”

Pubblicazione: 13 ottobre alle 08:30

La puntata di È sempre mezzogiorno del 12 ottobre si è aperta con un momento particolarmente emozionante. Prima di lasciare spazio alle ricette e agli ospiti del programma, Antonella Clerici ha voluto ricordare Wilma De Angelis, la cantante e conduttrice scomparsa l'11 ottobre a Milano all'età di 96 anni. Un omaggio che è andato oltre il semplice ricordo di una collega, perché tra le due donne esisteva un legame nato molti anni prima che la cucina diventasse uno degli appuntamenti più seguiti della televisione italiana.

“Volevo ricordare un'amica che è andata via proprio ieri e per me è stata tante cose”,rivolgendosi al pubblico di Rai 1. Parole accompagnate dal ricordo di quando,, aveva avuto l'occasione di conoscere personalmentenegli studi di Telemontecarlo, dove quest'ultima stava contribuendo a inventare un modo completamente nuovo di fare televisione. “Dagli anni '80 è stata la pioniera della cucina in televisione. Ero una ragazzina, a Telemontecarlo andai come sua ospite, lei aveva questo modo di fare... era meravigliosa.

Non sapeva cucinare all'inizio, poi si è appassionata alla cucina”, ha raccontato la conduttrice, riportando alla memoria un incontro che evidentemente non ha mai dimenticato. Clerici ha poi aggiunto un dettaglio ancora più personale: Wilma De Angelis continuava a seguire È sempre mezzogiorno, mantenendo così un legame con quel mondo televisivo che aveva contribuito a costruire. Per questo, prima di proseguire con la trasmissione, Antonella ha chiesto al pubblico un applauso in suo onore, sottolineando quanto fosse importante riconoscerne il ruolo nella storia del piccolo schermo.

“So che lei seguiva sempre la nostra trasmissione, volevo ricordarla con un grande applauso. Senza di lei probabilmente la cucina poi non sarebbe approdata in tv.” - Antonella Clerici

Wilma De Angelis, fonte: YouTube

Un riconoscimento particolarmente significativo da parte di una conduttrice che, attraverso programmi come La prova del cuoco ed È sempre mezzogiorno, ha raccolto e sviluppato proprio quell'eredità televisiva. La storia di Wilma De Angelis, del resto, è stata molto più sorprendente di quanto il pubblico possa ricordare. Prima di diventare uno dei volti più familiari della cucina televisiva, aveva costruito una lunga carriera musicale, partecipando più volte al Festival di Sanremo e interpretando canzoni come Nessuno, Quando vien la sera e Patatina, brano che nel 1961 le regalò un'enorme popolarità. La svolta arrivò nel 1979, quando Paolo Limiti le propose di cimentarsi davanti ai fornelli a Telemontecarlo, nonostante lei stessa ammettesse di non essere particolarmente esperta in cucina.

Da, seguito negli anni da trasmissioni come Sale, pepe e fantasia e A pranzo con Wilma. Programmi che contribuirono a trasformare la preparazione dei piatti in uno spettacolo quotidiano, molto prima dell'esplosione dei moderni cooking show. Proprio quella spontaneità,una presenza familiare nelle case degli italiani. E il ricordo di Clerici restituisce anche un altro aspetto della sua personalità: lae alle nuove generazioni di conduttori.

La scomparsa di Wilma De Angelis è stata annunciata dal nipote Fabio, che le ha dedicato un messaggio sui social. I funerali sono previsti per mercoledì 14 ottobre alle 11, nella parrocchia di San Luigi Gonzaga a Milano. Ma a raccontare meglio di qualsiasi celebrazione ciò che Wilma ha lasciato alla televisione italiana sono forse proprio le parole di Antonella Clerici. Perché dietro quel ricordo c'è una storia che unisce due generazioni di conduttrici e dimostra quanto una semplice intuizione, nata davanti a una telecamera e a un piatto da preparare, possa cambiare per sempre il modo di fare televisione.