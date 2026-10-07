Arisa vuole tornare a Sanremo, manda la canzone a De Martino e promette: “Continuerò a bussare”

Pubblicazione: 07 ottobre alle 17:48

Arisa vuole tornare al Festival di Sanremo, e questa volta non si tratta soltanto di un desiderio o di una delle tante indiscrezioni che iniziano a circolare mesi prima dell'annuncio del cast: la cantante ha già inviato una canzone direttamente a Stefano De Martino, nuovo conduttore e direttore artistico della kermesse. A raccontarlo è stata la stessa Arisa durante la presentazione della nuova edizione di The Voice Senior, dove tornerà nel ruolo di coach.

La cantante ha ammesso di avere già fatto ascoltare aquello che potrebbe diventare il brano con. Per il momento, però, dal direttore artistico non sarebbe arrivata alcuna risposta. “Gliel'ho mandata, certo, ma è ancora un provino che si deve sviluppare. Non mi ha risposto, ma credo che in questo momento lui non risponda a nessuno”,, spiegando che il pezzo non è ancora nella sua forma definitiva.

La cantante non sembra comunque intenzionata ad arrendersi facilmente. Il brano, ha precisato, deve essere ancora lavorato e perfezionato e richiederà parecchio lavoro prima di poter essere considerato concluso, ma nonostante ciò Arisa continuerà a provarci: “Continuerò a mandarla su quel WhatsApp, continuerò a bussare”. Una frase che racconta bene quanto per lei Sanremo continui a rappresentare qualcosa di speciale. D'altronde, una parte fondamentale della carriera di Arisa è legata proprio al palco dell'Ariston.

Il grande pubblico la conobbe nel 2009, quando si presentò con Sincerità e vinse la categoria Nuove Proposte. Cinque anni più tardi arrivò il successo tra i Campioni con Controvento, mentre nel corso della sua carriera sono state numerose le altre partecipazioni al Festival. E l'idea di tornarci non sembra affatto spaventarla, con Arisa che ha spiegato di non considerare Sanremo un'esperienza pesante, ma piuttosto una delle occasioni più importanti che un artista italiano abbia a disposizione per presentare al pubblico un nuovo progetto.

Stefano De Martino, fonte: RAI

Pernon è soltanto quello in cui nasce una canzone, ma anche quello in cui viene finalmente mostrata al mondo. E, da questo punto di vista, resta una vetrina difficilmente paragonabile a qualsiasi altra. “Io voglio parlare a tutti”, ha spiegato la cantante parlando del motivo per cui continua. Il possibile ritorno diarriva inoltre in un'edizione che segnerà un cambiamento importante per Sanremo. Dalsarà infatti Stefano De Martino a guidare per la prima volta il Festival nel doppio ruolo di conduttore e direttore artistico.

La Rai ha già pubblicato il regolamento della 77ª edizione, che prevede 24 Campioni in gara e alcune novità importanti, tra cui una Serata Performance separata che determinerà l'artista chiamato a rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest 2027. Le proposte artistiche per Sanremo potranno essere presentate fino al 23 novembre, mentre i nomi scelti da De Martino potranno essere annunciati a partire dal 29 novembre. E Arisa sembra avere già le idee chiare anche sul tipo di Festival che si aspetta dal nuovo direttore artistico. La cantante ha definito De Martino una persona “molto attenta a quello che c'è nel mondo, raffinata e di gusto”, immaginando un'edizione capace non soltanto di intrattenere, ma anche di portare alla ribalta nuovi talenti.

“Mi aspetto uno spettacolo divertente e nazionalpopolare, ma anche con qualcosa in più”, ha spiegato. Per sapere se Arisa riuscirà davvero a tornare in gara bisognerà naturalmente aspettare le scelte di De Martino, mentre intorno al prossimo Festival iniziano già a circolare indiscrezioni importanti: tra i nomi accostati a Sanremo 2027 nelle ultime ore c'è infatti anche quello di Dua Lipa, che potrebbe essere una delle grandi protagoniste internazionali della nuova edizione. Una cosa, però, è già certa: la candidatura di Arisa non è soltanto una voce di corridoio. La canzone esiste, il provino è già finito sul WhatsApp del direttore artistico e, anche se per ora non è arrivata risposta, Arisa sembra intenzionata a continuare a bussare alla porta dell'Ariston.