Avatar: La Leggenda di Aang 2, scelti gli interpreti di Joo Dee e Long Feng

Pubblicazione: 13 novembre alle 13:30

Il cast della stagione 2 della serie Avatar: La Leggenda di Aang, lo show live-action prodotto per Netflix, si è arricchito con altri 8 arrivi tra gli interpreti.

I personaggi affidati alle new entry nel cast

Le new entry sono quindi Chin Han (“Mortal Kombat,” “Skyscraper”), Hoa Xuande (“The Sympathizer,” “Top of the Lake: China Girl”), Justin Chien (“The Brothers Sun,” “The Great Leap”), Amanda Zhou (“Spinning Out,” “The Handmaid’s Tale”), Crystal Yu (“Doctor Who,” “Good Omens”), Kelemete Misipeka (“Sons of Thunder,” “Ray Donovan” ), Lourdes Faberes (“The Sandman,” “Operation Fortune: Ruse de Guerre”), e Rekha Sharma (“Yellowjackets,” “Battlestar Galactica”).

Han avrà la parte di Long Feng, leader della polizia segreta Ba Sing Se. Xuande interpreterà il professor Zei, a capo del dipartimento di antropologia all'Università di Ba Sing Se e ossessionato dall'idea di trovare la biblioteca di Wan Shi Tong.

Chien sarà il re Kuei del Regno della Terra.

Zhou ha il ruolo di Joo Dee, guida di importanti visitatori a Ba Sing Se.

Yu ha ottenuto il ruolo di Lady Beifond, la madre di Toph.

Misipeka avrà la parte di The Boulder, un wrestler professionista.

Faberes sarà il generale Sung, un comandante di alto livello dell'esercito della Terra.

Sharma interpreterà invece un nuovo personaggio chiamato Amita.

Per ora i produttori non hanno rivelato gli eventuali cambiamenti effettuati ai personaggi rispetto alla versione originale nello show animato.

Nel cast della stagione 2 ritorneranno inoltre Gordon Cormier, Kiawentiio, Ian Ousley, Dallas Liu, Elizabeth Yu, Paul Sun-Hyung Lee, Daniel Dae Kim, Momona Tamada e Thalia Tran, mentre Miya Cech sarà Toph Beifong.

Jabbar Raisani e Christine Boylan sono produttori e showrunner di Avatar: La Leggenda di Aang.

Nel team di produttori anche Albert Kim, Dan Lin, Ryan Halprin e Brendan Ferguson.