Avengers Doomsday, il secchiello per popcorn è più folle del solito (si illumina)
Cinemark lancia secchiello popcorn e bicchiere Doctor Doom per Avengers Doomsday. Maschera con occhi LED e trono scolpito per i fan Marvel. Gadget da collezione 2026.
Il conto alla rovescia per Avengers Doomsday è ufficialmente iniziato, e mentre il film si prepara a sconvolgere il Marvel Cinematic Universe il 18 dicembre 2026, Cinemark ha deciso di alzare la posta in gioco per i collezionisti. La catena cinematografica ha svelato due gadget che promettono di diventare oggetti del desiderio per ogni fan Marvel: un secchiello per popcorn a forma di maschera di Doctor Doom e un bicchiere da collezione che ritrae il villain sul suo trono.
Se il secchiello impressiona, il bicchiere da collezione è ancora più elaborato. Doctor Doom è rappresentato seduto su un imponente trono di pietra, scolpito con simboli geometrici che richiamano l'iconografia del personaggio. Sopra di lui, incisi nella "pietra", compaiono i loghi degli Avengers e dei Fantastici Quattro, un chiaro riferimento alla portata epica del film che vedrà questi due gruppi di eroi affrontare insieme la minaccia del tiranno di Latveria. Parti traslucide verdi sono visibili sulla sommità, e il set include anche una cannuccia verde coordinata.
Le immagini sono state condivise inizialmente da Discussing Film sul proprio account X, citando Cinemark come fonte, anche se al momento non è ancora chiaro se questi gadget saranno esclusivi della catena o se verranno distribuiti anche in altri cinema. Quello che è certo è che l'attenzione ai dettagli e la qualità della realizzazione suggeriscono che Marvel Studios e i suoi partner commerciali stanno puntando forte su questo film.
Per i collezionisti più accaniti, questi oggetti rappresentano molto più di semplici contenitori per snack: sono pezzi memorabilia destinati a conservare il ricordo di un evento cinematografico che si preannuncia storico. E mentre aspettiamo ulteriori dettagli sulla disponibilità e sui prezzi di secchiello e bicchiere, una cosa è certa: Doctor Doom sta già conquistando le sale, anche prima che il film arrivi sugli schermi.