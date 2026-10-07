Avengers Doomsday, il secchiello per popcorn è più folle del solito (si illumina)

Pubblicazione: 07 ottobre alle 15:36

Il conto alla rovescia per Avengers Doomsday è ufficialmente iniziato, e mentre il film si prepara a sconvolgere il Marvel Cinematic Universe il 18 dicembre 2026, Cinemark ha deciso di alzare la posta in gioco per i collezionisti. La catena cinematografica ha svelato due gadget che promettono di diventare oggetti del desiderio per ogni fan Marvel: un secchiello per popcorn a forma di maschera di Doctor Doom e un bicchiere da collezione che ritrae il villain sul suo trono.





First look at the ‘AVENGERS DOOMSDAY’ popcorn bucket & drink cup. (Source: @Cinemark) https://t.co/1HKgIAsvUi — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) October 6, 2026

tridimensionale che riproduce la celebre maschera metallica con cappuccio di Doctor Doom,Un dettaglio che trasforma un semplice contenitore in un pezzo da esposizione. L'immagine diffusa non mostra ancora con precisione dove si apre per contenere i popcorn, ma è probabile che l'apertura sia posizionata sul retro della testa, mantenendo intatta l'estetica frontale della maschera.Se il secchiello impressiona,. Doctor Doom è rappresentato, scolpito con simboli geometrici che richiamano l'iconografia del personaggio. Sopra di lui, incisi nella "pietra",, un chiaro riferimento alla portata epica del film che vedrà questi due gruppi di eroi affrontare insieme la minaccia del tiranno di Latveria. Parti traslucide verdi sono visibili sulla sommità, e

Le immagini sono state condivise inizialmente da Discussing Film sul proprio account X, citando Cinemark come fonte, anche se al momento non è ancora chiaro se questi gadget saranno esclusivi della catena o se verranno distribuiti anche in altri cinema. Quello che è certo è che l'attenzione ai dettagli e la qualità della realizzazione suggeriscono che Marvel Studios e i suoi partner commerciali stanno puntando forte su questo film.



