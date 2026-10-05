Avengers: Endgame compie l’impresa 7 anni dopo: supera Avatar ed è ora il film con più incassi di sempre

Pubblicazione: 05 ottobre alle 07:45

Avengers: Endgame ha compiuto un'impresa che fino a poche settimane fa sembrava quasi impossibile: è tornato a essere il film con il maggiore incasso di sempre al box office mondiale. A sette anni dall'uscita originale, il kolossal dei Marvel Studios ha infatti superato nuovamente Avatar, riprendendosi un primato che il film di James Cameron gli aveva strappato nel 2021. A cambiare gli equilibri è stata Avengers: Endgame Extra, la nuova uscita cinematografica arrivata nelle sale alla fine di settembre anche per preparare il terreno ad Avengers: Doomsday.

Un'operazione che si è trasformata in un successo decisamente più grande del previsto: dopo due weekend la riedizione ha raccolto circa, abbastanza per riscrivere ancora una volta la classifica dei maggiori incassi della storia. Secondo i dati comunicati da Disney,è così salito a circa, contro i 2,9237 miliardi di Avatar. Una differenza minuscola considerando le cifre in gioco,, ma sufficiente per riportare il film dei fratelli Russo davanti al kolossal di James Cameron.

Il sorpasso è arrivato in un weekend nel quale, almeno in Nord America, a dominare è stato però Verity. Il thriller tratto dal romanzo di Colleen Hoover e interpretato da Anne Hathaway, Dakota Johnson e Josh Hartnett ha debuttato al primo posto con 32,6 milioni di dollari, ai quali si sono aggiunti circa 30 milioni dai mercati internazionali. Alle sue spalle Resident Evil ha raccolto circa 13 milioni nel suo terzo weekend, raggiungendo i 125 milioni negli Stati Uniti e i 215 milioni nel mondo, mentre Heart of the Beast con Brad Pitt ha aggiunto altri 11 milioni e si è avvicinato ai 100 milioni globali.

Avatar - Fuoco e Cenere, fonte: 20th Century Studios

Più indietro troviamo Primetime, il film con Robert Pattinson, con circa 8 milioni di dollari, mentre a fare decisamente più rumore è stato il debutto di Digger. Il nuovo film di Alejandro G. Iñárritu con Tom Cruise si è fermato ad appena 8 milioni di dollari in Nord America e 20 milioni a livello globale, numeri particolarmente pesanti considerando un budget stimato tra i 125 e i 150 milioni di dollari, al quale si aggiungerebbe una costosissima campagna promozionale. Avengers: Endgame Extra, intanto, ha continuato la propria corsa in secondo piano: non aveva bisogno di vincere nuovamente il weekend, perché gli incassi accumulati erano ormai sufficienti per completare lo storico sorpasso.

La storia, peraltro, sembra quasi ripetersi, visto che quando arrivò nelle sale nel 2019,riuscì già a sottrarre ad Avatar il record che quest'ultimo conservava da circa un decennio. Nelfu peròa effettuare. Cinque anni più tardi, Marvel si è presa nuovamente la vetta attraverso una riedizione del proprio blockbuster. Il risultato diè ancora più significativo considerando cheè disponibile da anni anche per la visione domestica.

La nuova versione aveva debuttato la settimana precedente con ben 86 milioni di dollari globali, di cui 26 milioni provenienti dal Nord America e 60 milioni dai mercati internazionali. A quel punto ad Endgame mancavano circa 39 milioni per raggiungere Avatar: una distanza che sembrava ancora considerevole e che invece è stata cancellata nel giro di pochi giorni. Dietro al ritorno nelle sale c'è naturalmente anche Avengers: Doomsday, il prossimo gigantesco appuntamento dell'MCU previsto per dicembre. Encore è stato pensato anche per riaccendere l'interesse verso gli Avengers in vista del nuovo film, offrendo inoltre agli spettatori materiale inedito e un'anticipazione di Doomsday.

Avengers Endgame, fonte: Marvel

Il prossimo crossover segnerà anche il ritorno di Robert Downey Jr. nell'universo Marvel, questa volta non nei panni di Tony Stark ma in quelli del villain Doctor Doom. Il successo della riedizione arriva inoltre dopo un altro traguardo enorme per Marvel Studios. Con il primo weekend di Encore, i 38 film dello studio avevano superato complessivamente i 35 miliardi di dollari al box office mondiale, consolidando ulteriormente l'MCU come il franchise cinematografico di maggiore successo della storia.