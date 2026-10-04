Barbara d’Urso debutta a Ballando con la “busta choc”, poi Milly Carlucci sbaglia tutto al suo ingresso

Pubblicazione: 04 ottobre alle 08:00

Barbara d'Urso è tornata a Ballando con le Stelle, ma questa volta dall'altra parte della pista e, dopo aver affrontato voti, palette e giudizi da concorrente nella scorsa edizione, la conduttrice ha fatto il suo debutto ufficiale nella giuria dello show di Rai 1. E per presentarsi nel suo nuovo ruolo ha scelto di rispolverare uno dei tormentoni più riconoscibili della sua carriera televisiva.

Il messaggio era impossibile da non notare. Al momento dell'ingresso in studio,indossava infatti una maglietta con una scritta enorme: “Busta choc”. Un'autocitazione tutt'altro che casuale, considerando quanto quell'espressione sia rimasta legata aie alle celebri buste utilizzate per introdurre rivelazioni e sorprese in diretta. Stavolta, però, nessuna busta da aprire:, seduta dietro il bancone dei giurati di Ballando con

Milly Carlucci ha scelto di presentarla per ultima, dopo Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Alberto Matano. “La nostra busta choc”, ha scherzato la padrona di casa prima dell'ingresso della collega. Barbara ha raggiunto così il suo posto tra gli applausi del pubblico, dando ufficialmente inizio a un capitolo completamente diverso della sua esperienza nel programma.

Ma la partenza della puntata non è stata impeccabile neppure per Milly Carlucci. La conduttrice, visibilmente emozionata per l'inizio della nuova edizione e per il debutto nel nuovo studio intitolato a Pippo Baudo, è incappata in un paio di piccoli errori durante il suo ingresso, niente di particolarmente grave, ma abbastanza da trasformarsi in un piccolo fuori programma proprio nei primi minuti della diretta.

Milly Carlucci a Ballando con le Stelle, fonte: Rai

per quella che ha definito l'apertura di un “nuovo ciclo” per. E in effetti le novità non mancano. Una delle più evidenti, dove Barbara d'Urso e Alberto Matano rappresentano i due nuovi ingressi di questa edizione. Persi tratta soprattutto di un ritorno in televisione con un ruolo completamente diverso e, soltanto pochi giorni prima della prima puntata, aveva raccontato personalmente come fosse, smentendo molte delle indiscrezioni circolate durante l'estate.

La conduttrice aveva spiegato di aver accettato la proposta già a luglio, dopo i contatti con Milly Carlucci e Giancarlo De Andreis, mentre il contratto sarebbe arrivato soltanto il 17 settembre. Aveva inoltre respinto le voci su presunti cachet stellari, alberghi di lusso e altre richieste che le erano state attribuite nei mesi precedenti. Dopo tante indiscrezioni, quindi, Barbara ha scelto di presentarsi in pista prendendosi immediatamente gioco anche della propria immagine televisiva. La “busta choc” che per anni annunciava colpi di scena nei suoi programmi è finita direttamente sulla sua maglietta.

E il nuovo ruolo non l'ha resa necessariamente più indulgente. Già nel corso della prima puntata d'Urso ha mostrato di voler partecipare attivamente ai giudizi, come ha scoperto anche Jimmy Ghione: dopo il suo boogie con Anastasia Kuzmina, Barbara gli ha detto che mentre ballava le ricordava addirittura il Gabibbo. Dal concorrente alla giuria nel giro di un'edizione, dunque, Barbara d'Urso ha impiegato pochissimi minuti per mettere la propria firma sul nuovo Ballando con le Stelle. E per farlo non ha avuto bisogno di aprire alcuna busta: le è bastato indossarla.