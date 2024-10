Biancaneve, Brandy sostiene il casting di Rachel Zegler: “Non per compiacere la critica, ma per tutte le bambine colombiane”

Pubblicazione: 03 ottobre alle 13:30

Nello speciale di Variety dedicato a Rachel Zegler, in difesa del casting dell’attrice come Biancaneve per l’adattamento live action dell’omonimo classico d’animazione Disney, è intervenuta Brandy (alias Brandy Rayana Norwood) che, nel 1997, ha interpretato Cenerentola in una rivisitazione in chiave moderna dell’iconica fiaba, accanto a Whitney Houston e Whoopi Goldberg.

Brandy ha speso parole di grande sostegno per la Zegler:

So che Rachel sarà incredibile. Ricordati che non hai scelto questo ruolo per compiacere la critica. Lo stai facendo per ogni bambina colombiana che non riesce a vedersi nel ruolo di una principessa Disney. Lo stai facendo per la bambina che eri tu e che é cresciuta senza alcun tipo di rappresentazione della propria cultura colombiana. Stai dimostrando che tutto é possible anche per chi ha il tuo aspetto e questo è il lavoro più importante del mondo.

Biancaneve con Rachel Zegler, Gal Gadot e Andrew Burnap, sarà al cinema a partire dal 21 marzo 2025, dopo uno slittamento di circa un anno dalla data di uscita originale.