Biancaneve, Rachel Zegler racconta che "le persone si presentavano sotto casa mia urlando insulti"

Pubblicazione: 31 ottobre alle 13:30

Rachel Zegler interpreterà Biancaneve nel film omonimo diretto da Marc Webb in uscita nel 2025. Da quando è stato dato l'annuncio del casting, l'attrice ha dovuto continuamente subire attacchi e critiche alla sua persona.

Parlando con Cosmopolitan, Zegler ha raccontato che le reazioni negative sono degenerate, portandola a dover affrontare persone che si presentavano fuori dal suo appartamento gridando insulti:

... per essere scura. Per avere la pelle scura. Per interpretare Biancaneve. C’è stato molto accanimento da parte di un certo gruppo di persone: si presentavano sotto casa mia urlando insulti.

Poi però è arrivato un punto in cui non era più divertente e ho iniziato a detestarmi per qualcosa che altre persone dicevano su di me. Ma la mia capacità di riprendermi da quella situazione e di essere ancora appassionata al lavoro che ho fatto per quel progetto è qualcosa che ammiro di me stessa.

Ha poi spiegato che inizialmente era anche divertita da quelle critiche, fino a quando è diventato troppo:

Fonte / Cosmopolitan

Come ha spiegato la stessa Zegler, in questa versione della storia il nome Biancaneve della protagonista non deriva dal colore della sua pelle, ma dal fatto che è sopravvissuta a una tempesta di neve.