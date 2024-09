Charlie Hunnam sarà il serial killer Ed Gein nella terza stagione di Monster

Pubblicazione: 17 settembre alle 11:55

Ryan Murphy, co-creatore della serie antologica Monster, ha annunciato durante un evento promozionale per la seconda stagione che il protagonista della terza sarà Charlie Hunnam. L'attore interpreterà il serial killer Ed Gein, conosciuto con l'appellativo di "il macellaio di Plainfield".

L'uomo, nato nel 1906, divenne tristemente famoso a livello nazionale nel 1957 dopo essere stato arrestato nella sua città natale in Wisconsin per l'omicidio e la mutilazione post-mortem di una negoziante locale. Quando la polizia perquisì la sua casa, scoprì che per almeno un decennio Gein aveva riesumato corpi nei cimiteri da cui rubava varie parti che poi usava per creare decorazioni per la casa, capi di abbigliamento, gioielli e altri macabri trofei.

La produzione della terza stagione comincerà in ottobre, nel frattempo il 19 settembre uscirà su Netflix MONSTERS: la storia di Lyle ed Erik Menendez