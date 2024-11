Chi ha incastrato Roger Rabbit: Robert Zemeckis spiega perché il sequel "non vedrà mai la luce alla Disney attuale"

Ospite del podcast di Josh Horowitz, Robert Zemeckis ha spiegato perché il sequel di Chi ha incastrato Roger Rabbit non vedrà mai la luce.

C'è una bella sceneggiatura alla Disney, ma bisogna sapere che la Disney attuale non farebbe mai Roger Rabbit oggi. Non possono fare un film con Jessica. Quindi la sceneggiatura del sequel di Seaman e Price non vedrà mai la luce, per quanto sia bella. Pensate a cosa hanno fatto a Jessica a Disneyland: l'hanno avvolta in un trench.