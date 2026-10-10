Colpo di scena al GF Vip: l'ex di Piera Meloni torna e resta nella Casa, Roncaccia però è infastidito

Pubblicazione: 10 ottobre alle 12:53

Al Grande Fratello Vip il triangolo amoroso è ormai un classico del genere, un ingrediente che i reality show sfruttano bene ed è il caso di Piera Meloni e l'ormai ex fidanzato Gian Marco Ciaccia (e Alessandro Roncaccia). Nella puntata del 9 ottobre 2026 ha vissuto un nuovo capitolo destinato a far discutere. Perché se Piera aveva chiuso la relazione con il fidanzato pochi giorni prima, in diretta televisiva davanti a milioni di spettatori, Gian Marco non sembra disposto ad arrendersi. E ha scelto una strada che nessuno si aspettava.





Arriva la risposta di Piera alla proposta di Gian Marco #GFVIP https://t.co/AVl24B1uof — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 9, 2026

Durante la serata condotta da Ilary Blasi,che molti attendevano con trepidazione. Dopo essersi salutati con un abbraccio formale, quasi distaccato,: "Sei davvero convinta della tua scelta?". Piera ha risposto che non è sicura al cento per cento, ha bisogno di tempo per capire, sente di provare un sentimento maLe parole del ragazzo hanno rivelato una sofferenza profonda., di, di sentirsi smarrito. Un dolore che ha espresso senza filtri, quasi con una vulnerabilità disarmante. Ma è stata proprio questa esposizione emotiva a dividere il pubblico in due schieramenti contrapposti, trasformando il dibattito in una questione quasi filosofica:disposto a tutto per salvare la sua storia,che usa lacrime e fragilità per far sentire Piera in colpa?

Il colpo di scena vero è arrivato quando Gian Marco ha formulato una richiesta inaspettata: restare nella Casa, non come concorrente ufficiale, ma nel backstage. Un'area separata dove poter incontrare Piera quando lei vorrà, per parlare, chiarire, provare a ricostruire quello che si è rotto. Una mossa che ha lasciato tutti spiazzati, a partire dalla stessa Piera: "A me va benissimo, mi sembra solo strana la cosa", ha risposto, sorpresa da una scelta che non si aspettava.





la metà di quella casa (gli under 30 + gionatan) non fa un quarto del grandissimo concorrente che potrebbe essere gianmarco ciaccia in arte pres💜 https://t.co/LUNBVPR8kp — miri🍬 (@husssstle) October 10, 2026

alla produzione del Grande Fratello, ottenendo il permesso ditelevisivo., ma sarà lì. Disponibile per Piera ogni volta che lei sentirà il bisogno di vederlo., osservatore silenzioso di tutta la scena,: "Perché non dice la verità. Ci parlerebbe con Gian Marco, ma non dice che questo non è il contesto adatto".che evidenzia quanto la situazione sia diventata complessa, con tre persone intrappolate in un gioco di sentimenti, aspettative e telecamere che amplificano ogni emozione.

La discussione tra i due ex fidanzati ha toccato anche il ruolo di Roncaccia nella crisi. Gian Marco ha espresso un dubbio che evidentemente lo tormenta: "Non riesco a levarmi dalla testa che il motivo di questa crisi sia Roncaccia. Dicevi che ero l'amore della tua vita, prima che lui entrasse". Piera ha replicato ammettendo che l'interesse per Alessandro ha avuto un ruolo, ma negando che si tratti di una sostituzione: "Non lascio te per mettermi con lui".



La domanda che tutti si pongono ora è: cosa succederà nei prossimi giorni? Piera cercherà davvero Gian Marco nel backstage oppure eviterà il confronto. Il tempo trascorso insieme porterà a una riconciliazione o confermerà definitivamente la fine della storia. E soprattutto: come si comporterà Alessandro Roncaccia, sapendo che l'ex fidanzato della ragazza che gli interessa è a pochi metri di distanza. In una puntata in cui un concorrente è andato a eliminazione, un altro ha fatto il suo ingresso, anche se non come concorrente ufficiale.