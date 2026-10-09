Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato il 9 ottobre? Il verdetto potrebbe cambiare gli equilibri della Casa

Pubblicazione: 10 ottobre alle 00:55

Il pubblico del Grande Fratello Vip ha emesso il suo verdetto e questa volta non ci sono state possibilità di appello, e a dover abbandonare definitivamente la Casa è stato Giancarlo Danto, eliminato nel corso della puntata di venerdì 9 ottobre 2026, condotta da Ilary Blasi su Canale 5. Per il concorrente siciliano si conclude così un'avventura che, pur essendo durata poche settimane, lo ha visto protagonista di confronti accesi e dinamiche che hanno contribuito ad animare la convivenza.

La decisione è arrivata attraverso il, che vedeva coinvolti sei concorrenti:. Tutti erano chiamati a confrontarsi con il giudizio dei telespettatori, ma soltanto cinque avrebbero potuto proseguire il proprio percorso nel reality. Ad ogni modo, a rendere particolarmente delicata la situazione diera stato anche il risultato di, che lo aveva già indicato come uno dei concorrenti più a rischio.

Durante la sesta puntata, infatti, il ballerino era risultato il meno votato tra i protagonisti del televoto, diventando il primo candidato alla successiva eliminazione. A raggiungerlo era stato poi Moreno Morello, mentre le nomination della settima puntata avevano completato il gruppo dei sei concorrenti in bilico. Il verdetto annunciato durante l'ottavo appuntamento ha dunque messo fine alla permanenza di Danto nella Casa, confermando quanto il sostegno del pubblico possa diventare decisivo anche per i concorrenti che riescono a ritagliarsi uno spazio nelle dinamiche del programma.

Il pubblico ha deciso che a dover lasciare la Casa è... Danto! #GFVIP https://t.co/xE7NN5rJs7 — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 9, 2026

Ma chi è Giancarlo Danto? Originario di Messina, Danto è un ballerino professionista che aveva già maturato diverse esperienze nel mondo della televisione prima di entrare nella Casa più spiata d'Italia. Il pubblico di Canale 5 aveva infatti avuto modo di conoscerlo attraverso programmi come Amici 18, Amici Celebrities, Tu sì que vales e Ciao Darwin, nei quali aveva messo in mostra le proprie capacità artistiche. Il suo ingresso al Grande Fratello Vip era stato accompagnato anche da una curiosa sorpresa organizzata ai danni di Valeria Marini, della quale Danto è il personal trainer. Prima del suo arrivo, la produzione aveva fatto credere alla showgirl che avrebbe dovuto partecipare al reality in coppia con lui, dando vita a un improbabile duo chiamato “I Dantini”.

Grande Fratello Vip, fonte: Mediaset

Uno scherzo che aveva divertito i protagonisti e che aveva permesso al. Danto aveva poi varcato lacome concorrente autonomo, pronto a mettersi alla prova in un contesto molto diverso da quello dei palcoscenici televisivi ai quali era abituato. Con il trascorrere dei giorni, però, il ballerino aveva iniziato ae, tra gli episodi più discussi,, accusata dadi alimentare tensioni all'interno del gruppo. Il confronto era nato da alcune parole riportate durante una festa e aveva evidenziato quanto i rapporti tra i concorrenti fossero diventati complicati.

Non erano mancati neppure i contrasti con Andreas Müller, che Danto aveva nominato ritenendolo poco capace di esprimere una posizione personale. Dal canto suo, anche Andreas aveva indicato il ballerino tra i concorrenti che avrebbero contribuito a rendere più pesante il clima nella Casa. Due personalità differenti, dunque, che si erano trovate più volte su posizioni opposte, mentre le nomination e le alleanze cominciavano a dividere sempre più chiaramente gli inquilini. L'eliminazione di Danto rappresenta la seconda uscita decisa dal pubblico in questa edizione, dopo quella di Michelle Masullo, che aveva lasciato il programma durante la puntata del 28 settembre.

Per il ballerino siciliano, invece, l'avventura termina proprio nel momento in cui le strategie e gli equilibri del gruppo stanno diventando sempre più importanti. La sua eliminazione arriva inoltre dopo un'altra uscita che ha fatto discutere, quella di Simone, squalificato dal Grande Fratello Vip per aver pronunciato un'imprecazione vietata. Due addii dalle motivazioni completamente diverse, ma che hanno inevitabilmente modificato gli equilibri all'interno della Casa.