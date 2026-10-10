Cristina Plevani, la verità su Pietro Taricone e Marina La Rosa dopo 26 anni: “Non ho mai parlato di amore”

Pubblicazione: 10 ottobre alle 08:45

Ventisei anni dopo il primo Grande Fratello, Cristina Plevani e Marina La Rosa continuano a essere accostate come se il tempo non fosse mai passato. Eppure, secondo la vincitrice della storica edizione del 2000, quel confronto non ha più alcun senso. Intervistata da Fanpage, Plevani è tornata a parlare dell'ex coinquilina, oggi nuovamente protagonista del Grande Fratello Vip, chiarendo quale sia davvero il loro rapporto e soprattutto ridimensionando uno dei ricordi più celebri della televisione italiana: la sua storia con Pietro Taricone. Una vicenda che, a distanza di oltre un quarto di secolo, continua a essere raccontata in un modo nel quale Cristina non si riconosce.

Il ritorno diha inevitabilmente riportato alla memoria il triangolo che aveva appassionato milioni di spettatori nel 2000. Da una parte Cristina Plevani, destinata a diventare la prima vincitrice italiana del reality,soprannominata la “gattamorta”,, uno dei personaggi più amati e ricordati di quella stagione televisiva. Una storia che ha segnato l'immaginario del pubblico, ma che le dirette interessate continuano a ricostruire da prospettive molto differenti.

A riaccendere la discussione erano state alcune dichiarazioni rilasciate da Marina La Rosa al Corriere della Sera poco prima del suo ingresso al GF Vip. L'ex concorrente aveva ricordato la forte attrazione di Cristina per Pietro, sostenendo che il ragazzo fosse invece interessato a lei. Marina aveva inoltre contestato l'immagine che il pubblico si era costruito all'epoca, quando lei veniva considerata l'elemento di disturbo di una presunta storia d'amore, mentre Cristina era vista come la ragazza da proteggere. Parole che non erano passate inosservate.

Marina La Rosa e Taricone al GF Vip, fonte: Mediaset

Plevani aveva già replicato sui social, soprattutto dopo essere stata definita da Marina una “casalinga di Voghera”, ricordando ironicamente di essere originaria di Iseo e augurando all'ex coinquilina di riuscire finalmente a vincere il programma. Ma adesso, nell'intervista a Fanpage.it, Cristina ha voluto chiarire una volta per tutte la natura del rapporto tra loro, allontanando l'idea di una rivalità personale che si trascinerebbe da oltre vent'anni. Cristina Plevani ha spiegato che lei e Marina La Rosa non sono amiche, ma nemmeno nemiche. Le due non hanno costruito un rapporto dopo la conclusione della loro esperienza televisiva e, secondo l'ex vincitrice, non esiste alcuna competizione da alimentare.

A darle fastidio è soprattutto il fatto che, ancora oggi, vengano continuamente messe a confronto come se fossero rimaste le stesse ragazze del 2000. Il suo giudizio su Marina, però, non è soltanto negativo, visto chene riconosce la personalità e la capacità di attirare l'attenzione,possa diventare un ostacolo nel suo nuovo percorso al Grande Fratello Vip. Una caratteristica che, a suo parere, potrebbe influenzare il modo in cui gli altri concorrenti e. Nonostante questo, Cristina non sembra interessata a trasformare le vecchie incomprensioni in una nuova guerra televisiva. Il punto, per lei, è un altro:, continuare a raccontare le due donne esclusivamente attraverso la rivalità costruita durante il primo Grande Fratello significa ignorare tutto quello che

Ma il passaggio più delicato dell'intervista riguarda inevitabilmente Pietro Taricone, scomparso nel 2010 in seguito a un incidente con il paracadute. Il suo nome è tornato al centro del dibattito proprio per le dichiarazioni di Marina, che aveva descritto Cristina come una ragazza profondamente innamorata di lui e aveva contestato la rappresentazione di una relazione sentimentale ostacolata dalla presenza di una terza persona. Plevani ha però respinto l'idea che quello vissuto con Taricone fosse un grande amore, ridimensionando una narrazione che ha accompagnato entrambi per anni. “Non ho mai parlato di amore. Ero una ragazza all'interno di un microcosmo, attratta da uno degli uomini alfa di quella casa, ma non ho mai usato la parola amore. Era passione, infatuazione e attaccamento, ma non quel tipo di sentimento”, ha spiegato Cristina Plevani. Ha inoltre contestato l'immagine di una donna sottomessa all'uomo, ricordando che il rapporto tra lei e Pietro era molto più complesso di quanto potesse apparire attraverso le immagini trasmesse dal reality.

Grande Fratello Vip, fonte: Mediaset

Una precisazione importante, perché il primo Grande Fratello era stato uno dei primi programmi italiani a trasformare la quotidianità di persone sconosciute in un fenomeno televisivo nazionale. I rapporti sentimentali, le gelosie e le incomprensioni tra i concorrenti erano diventati argomenti di discussione ben oltre la Casa, contribuendo a costruire personaggi e ruoli dai quali, evidentemente, non è stato semplice liberarsi. Per Cristina, dunque, il rapporto con Pietro Taricone non può essere ridotto alla storia romantica che molti spettatori ricordano ancora oggi. E soprattutto non dovrebbe continuare a rappresentare il principale elemento di confronto con Marina La Rosa, come se entrambe fossero rimaste prigioniere di un racconto televisivo cominciato nel 2000.

Ilary Blasi al Grande Fratello Vip, fonte: Mediaset

Ma l'intervista non si è fermata ai ricordi del passato, eha commentato anche, mostrando un certo scetticismo nei confronti delle dinamiche costruite dai concorrenti. Secondo lei, il: oggi i partecipanti sarebbero molto più attenti alle strategie, alle telecamere e alla necessità di creare situazioni capaci di attirare l'attenzione del pubblico. In particolare, l'ex vincitrice ha, protagonisti di un bacio che ha fatto discutere anche per la reazione della concorrente, che subito dopo si è pulita la bocca. Per, entrambi sarebbero perfettamente consapevoli del gioco televisivo e starebbero sfruttando la loro reciproca antipatia per. Non necessariamente una strategia sbagliata, ma certamente lontana dalla spontaneità che caratterizzava il programma nel 2000.

Parole critiche anche per Piera Meloni, che ha deciso di interrompere la relazione con Gian Marco Ciaccia durante una diretta, con Plevani che ha giudicato immaturo il comportamento della concorrente, soprattutto considerando che i due avevano già progettato una vita insieme fuori dal programma. Diverso, invece, il suo giudizio su Simone Annichiarico, squalificato per una bestemmia. Pur riconoscendo che il regolamento non lasciasse spazio a interpretazioni, Cristina lo ha descritto come uno dei concorrenti più spontanei e interessanti dell'edizione, arrivando a sostenere che, senza l'eliminazione, avrebbe avuto ottime possibilità di vincere. Quanto a un eventuale ritorno nella Casa, Cristina Plevani ha escluso di voler partecipare nuovamente al Grande Fratello. Dopo aver già vissuto quell'esperienza e aver preso parte all'Isola dei Famosi, non vede alcuna ragione per rimettersi in gioco soltanto per alimentare il confronto con Marina La Rosa.

Non nasconde di sperare in nuove opportunità televisive, ma vorrebbe che fossero legate a qualcosa di diverso dal suo passato. Ed è proprio questo il messaggio che emerge con maggiore forza dalle sue dichiarazioni: Cristina Plevani non vuole più essere raccontata soltanto come la rivale di Marina La Rosa (che continua a far discutere al GF Vip) o la ragazza innamorata di Pietro Taricone. Ventisei anni dopo il primo Grande Fratello, quelle immagini continuano a far discutere, ma per la diretta interessata appartengono a una fase della vita ormai conclusa, e il fatto che ancora oggi si cerchi di ricostruire la stessa rivalità sembra essere, più di qualsiasi vecchia incomprensione, ciò che le dà maggiormente fastidio.