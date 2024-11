Da Scarlett Johansson a Mark Ruffalo, gli Avengers si riuniscono per trovare uno slogan per Kamala Harris

Pubblicazione: 01 novembre alle 20:34

Mark Ruffalo ha riunito gli Avengers per una causa molto particolare: sostenere Kamala Harris nella corsa alla presidenza degli Stati Uniti, a pochi giorni dalle elezioni del 5 novembre.

In un video pubblicato sui social media vediamo l'interprete di Hulk accanto a(Captain America),(Iron Man),(Black Widow),(Visione),(Okoye) e(War Machine) cercare insieme uno slogan per la campagna della candidata democratica. Danai Gurira, per esempio, suggerisce "Kamala Forever", ma alla fine tutti propendono per "I’m Kamala Harris, and I’m down with democracy". Gli unici membri originali degli Avengers assenti nel video sono(Hawkeye) e l’attore australiano(Thor).

Sono molte le celebrità che hanno offerto il loro sostegno a Harris nelle ultime settimane: qualche giorno fa vi segnalavamo per esempio l'endorsement dell'ex governatore repubblicano della California Donald Trump.