Daredevil diventa più politica e sorprendentemente attuale: la scelta Marvel che spiazza e divide i fan

Pubblicazione: 26 marzo alle 18:09

La nuova stagione di Daredevil: Born Again non sarà solo azione e supereroi. La serie Marvel sceglie una direzione più coraggiosa, intrecciando la sua storia con temi politici attuali. Il risultato è un racconto che va oltre la finzione, riflettendo dinamiche reali di potere, controllo e resistenza. E la cosa più sorprendente è che tutto questo era stato scritto ben prima degli eventi a cui oggi sembra ispirarsi. Un dettaglio che rende la serie ancora più inquietante e potente.

Per capire perché Daredevil: Born Again parlerà anche di politica, bisogna partire dal. Nella stagione 2, Wilson Fisk, ora sindaco, impone una visione autoritaria della città, arrivando a vietare i vigilanti e aQuesto gruppo, chiamato, diventa il simbolo del controllo e della repressione.

Secondo lo showrunner Dario Scardapane, la storia è stata costruita osservando modelli storici: l’ascesa di leader autoritari e la creazione di milizie per mantenere il potere. Tuttavia, durante la post-produzione, il team si è accorto che alcune immagini ricordavano sorprendentemente eventi reali contemporanei, come operazioni di controllo e repressione viste nei notiziari. Questo fenomeno, definito “arte che imita la vita”, ha reso il progetto ancora più attuale.

Vincent D'Onofrio interpreta Kingpin in Daredevil: Born Again

Anche la produttrice Sana Amanat ha sottolineato che le storie Marvel hanno sempre avuto una componente politica. Non in senso diretto o partitico, ma come metafora: raccontare il mondo attraverso personaggi e conflitti simbolici. In questo caso, Kingpin rappresenta il classico “uomo forte” che prende il controllo del sistema, mentre Matt Murdock incarna la risposta della società civile.

La serie, infatti, mette al centro un altro tema fondamentale: la reazione collettiva. Non è solo la storia di un eroe solitario, ma di una comunità che si organizza per difendere diritti e libertà. Daredevil, mostrando come il potere possa essere contrastato solo attraverso l’unione. Dal punto di vista narrativo,La stagione 2 si ispira infatti a storyline come “Devil’s Reign”, in cui Fisk usa il suo ruolo politico per cambiare le regole del gioco. La differenza è che la serie televisiva approfondisce questi elementi,

Un altro elemento importante è il contesto produttivo. La stagione 2 è stata pianificata molto presto, con le riprese iniziate già prima dell’uscita della prima stagione. Questo ha permesso di costruire una narrazione più ampia e coerente, divisa in due parti ma pensata come un unico arco. Infine, la scelta di rendere la serie più “realistica” rispetto ad altri prodotti Marvel è centrale. A differenza di storie più fantascientifiche, Daredevil: Born Again punta su un tono più crudo e vicino alla realtà. Questo rende i parallelismi politici ancora più evidenti e incisivi.