Viste le ultime dichiarazioni di Kevin Feige in merito al fatto chefarà parte dell’Universo Cinematografico Marvel, possiamo aspettarci un incontro sul grande schermo tra il Mercenario chiacchierone e lodi Tom Holland prossimamente?

Una domanda che moltissimi fan si stanno ponendo in effetti. Per questo Boss Logic ha voluto come di consueto dare forma alla fantasia degli spettatori realizzando una fan art in cui vediamo il Mercenario chiacchierone che viene agguantato da una ragnatela di Spidey.

Potete vedere la fan art qua sotto:

Questa la dichiarazione di Kevin Feige su Deadpool 3 che abbiamo riportato qualche giorno fa:

Sarà Rated-R e stiamo attualmente lavorando allo script, c’è Ryan Reynolds a supervisionare il tutto. Ma le riprese non si terranno nel corso del 2021. Ryan è un attore di successo ed è molto, molto impegnato. Abbiamo già svariate cose sulle quali lavorare e che abbiamo già annunciato, ma è divertente aver cominciato anche i lavori su questo. Si tratterà di un tipo di personaggio molto differente da avere nell’Universo Cinematografico della Marvel. Ryan è una vera e propria forza della natura, cosa che rende letteralmente straordinario il poterlo vedere mentre porta in vita il personaggio.

Lo scorso novembre, il film è entrato in sviluppo dopo che sono state trovate le sceneggiatrici per il primo film sul Mercenario Chiacchierone targato Marvel Studios (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Quanto attendete Deadpool 3? Potete dircelo, come al solito, nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: BossLogic/Twitter