Dopo Stranger Things, i Duffer Brothers cambiano formula: la nuova serie è già un successo su Netflix

Pubblicazione: 15 giugno alle 19:45

Quando i Duffer Brothers hanno deciso di chiudere il cerchio narrativo di Stranger Things alla fine del 2025, dopo cinque stagioni che hanno ridefinito il concetto stesso di serie evento, in molti si sono chiesti quale sarebbe stata la loro prossima mossa. La risposta è arrivata a maggio con The Boroughs, una serie che ha preso tutti in contropiede: niente adolescenti in bicicletta, niente Sottosopra, niente nostalgia anni Ottanta. Al loro posto, un gruppo di pensionati alle prese con una minaccia misteriosa nel loro tranquillo quartiere residenziale.

Il risultato? Un successo clamoroso che, confermando che Matt e Ross Duffer hanno capito qualcosa che sfugge a molti showrunner: non è il target demografico dei protagonisti a fare la differenza, ma èa catturare l'interesse del pubblico.rappresenta un cambio di paradigma radicale rispetto all'universo di Hawkins. Creata dacon la produzione esecutiva dei, la serie in otto episodi ribalta ogni aspettativa.

I protagonisti non sono ragazzini che scoprono poteri paranormali tra una partita a Dungeons & Dragons e l'altra, ma persone che hanno vissuto intere vite, accumulato esperienze, affrontato perdite. Quando qualcosa di inspiegabile inizia a manifestarsi nel loro quartiere, non reagiscono con l'ingenuità tipica dell'adolescenza, ma con la saggezza di chi ha già visto abbastanza per sapere che il mondo è più strano di quanto sembri.

Geena Davis in The Boroughs, fonte: Netflix

Il cast è un festival di volti che hanno fatto la storia del cinema e della televisione, con Alfred Molina, Geena Davis, Alfre Woodard e Clarke Peters chiamati a portare sullo schermo decenni di mestiere, trasformando quello che avrebbe potuto essere un esperimento di nicchia in un dramma corale umano. La critica ha risposto con un entusiasmo raro in un panorama televisivo sempre più affollato e cinico e su Rotten Tomatoes, The Boroughs ha conquistato un "Certified Fresh" con un impressionante 97% di recensioni positive.

Tornando alle visualizzazioni, irappresentano più di un semplice dato statistico, rappresentando di fatti la prova che il pubblico, quando gli viene offerta qualità, risponde presente. Sono la dimostrazione che una narrazione matura, che non teme di rallentare e di prendersi il proprio tempo, può competere con. Proprio in tal senso non è un caso che il passaparola sia stato il vero motore del successo di The Boroughs, visto che Netflix non ha investito nella promozione martellante tipica delle sue produzioni di punta, con la serie capace di crescere settimana dopo settimana, conquistando spettatori grazie al racconto di chi l'aveva già vista.

La struttura in otto episodi si rivela perfetta per il tipo di storia che Addiss e Matthews volevano raccontare: non ci sono riempitivi, non ci sono episodi di passaggio che esistono solo per allungare il brodo fino al finale di stagione. Ogni puntata aggiunge un tassello, approfondisce un personaggio, fa avanzare la trama principale senza mai perdere di vista l'elemento umano che è il vero cuore della serie.

The Boroughs, fonte: Netflix

Il successo di The Boroughs dimostra quindi che i Duffer Brothers hanno imparato la lezione più importante dal loro stesso lavoro su Stranger Things: per conquistare il pubblico non si deve replicare una formula, ma di capire cosa rende una storia realmente importante. In Stranger Things era la nostalgia e l'avventura vista attraverso gli occhi dell'infanzia, mentre in The Boroughs è la riscoperta del senso e del valore nella terza età, quando il mondo sembra averti già messo da parte.

Con Spielberg, che ha riportato la fantascienza sul grande schermo con Disclosure Day (che è stato girato a New York e non solo), e The Boroughs che ha già conquistato milioni di spettatori, questo 2026 ci ricorda una verità semplice: la fantascienza dà il meglio di sé non quando parla del futuro, ma quando usa l'impossibile per raccontare qualcosa di profondamente umano.