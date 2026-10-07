“È stata una sofferenza terribile”: Ornella Muti spiazza dopo Ballando, poi la stoccata a Barbara d’Urso

Pubblicazione: 07 ottobre alle 08:15

Il debutto di Ornella Muti a Ballando con le Stelle è durato pochi minuti in televisione, ma dietro quel tango c'era una tensione molto più grande di quella mostrata davanti alle telecamere. A raccontarlo è stata la stessa attrice, tornata sulla prima puntata del programma di Milly Carlucci e soprattutto sulla pressione vissuta prima di scendere in pista insieme a Pasquale La Rocca. Ospite de La vita in diretta, Muti ha ammesso di aver affrontato la sua prima esibizione con uno stato d'animo decisamente diverso da quello di molti altri concorrenti. Il problema, almeno secondo il suo racconto, non sarebbe stato soltanto imparare passi e coreografia, ma riuscire a mettere da parte il giudizio più difficile: quello verso se stessa.

“È stata una sofferenza terribile per me. Invidio tutti loro che si divertono come pazzi, io evidentemente sono molto giudicante su me stessa… Mi sento una responsabilità enorme addosso. Si è impegnato in maniera fantastica, coreografia meravigliosa… Lui si occupa dei minimi dettagli. Per me era importante restituirgli quello che ha cercato di dare a me”. - Ornella Muti

“È stata una sofferenza terribile per me”,, spiegando di guardare quasi con invidia chi riesce a vivere l'esperienza di Ballando divertendosi senza caricarsi addosso troppe aspettative. Muti ha invece ammesso di essere molto severa con se stessa e di

Una pressione legata anche al lavoro fatto insieme a Pasquale La Rocca, vincitore di diverse edizioni internazionali del format e ormai uno dei maestri più riconoscibili dello show di Rai 1. Muti ha sottolineato la cura con cui il ballerino avrebbe preparato ogni dettaglio della loro esibizione e il suo desiderio di riuscire a restituire in pista almeno una parte di quanto ricevuto durante le prove.

Nonostante tutto, però, a distanza di qualche giorno l'attrice riesce anche a riconoscersi un merito e, nella stessa intervista, ha spiegato di essere una perfezionista capace di trovare difetti praticamente ovunque, ma questa volta un voto molto alto se lo darebbe comunque: “Mi do 10 solo per il fatto di aver accettato la sfida”. Il tango sulle note de La bohème di Charles Aznavour, del resto, aveva convinto gran parte dello studio. Non tutti, però. A sollevare dubbi era stata soprattutto Barbara d'Urso, entrata quest'anno nella giuria dopo essere stata concorrente nella precedente edizione proprio insieme a La Rocca.

, ma aveva spiegato di non avere percepito pienamente l'interpretazione e la passione della performance, dicendo di aver visto l'attrice spaventata. Una valutazione che aveva immediatamente acceso lo studio e provocato anche i fischi di parte del pubblico, conche aveva subito aggiunto benzina sul fuoco chiedendo a Barbara se non fosse “un po' gelosetta” nel vedere, ribadendo di stare semplicemente esprimendo il proprio giudizio sull'esibizione.

Se qualcuno si aspettava però una risposta altrettanto dura da Ornella Muti, è rimasto deluso, visto che l'attrice ha scelto di non trasformare il voto in uno scontro personale, ricordando che una performance non può necessariamente arrivare a tutti nello stesso modo. “Non tutti vedono le cose allo stesso modo, va bene così”, ha spiegato a La vita in diretta. Molto meno diplomatico è apparso invece Pasquale La Rocca, poiché già immediatamente dopo la puntata il maestro aveva fatto capire di non condividere il giudizio della sua ex partner: secondo lui la performance era arrivata al pubblico presente in studio e, se non aveva convinto una singola persona, avrebbero dovuto semplicemente farsene una ragione.

Successivamente La Rocca è andato ancora oltre, e parlando del commento di Barbara d'Urso, ha raccontato di averlo trovato poco oggettivo e ha ammesso che una circostanza in particolare lo avrebbe fatto sorridere: quelle parole gli erano sembrate pronunciate quasi come se fossero state preparate in precedenza. Una sensazione che rende inevitabilmente più curioso il ribaltamento dei ruoli avvenuto nel giro di un anno: nel 2025 Barbara e Pasquale erano dalla stessa parte della pista, mentre oggi lei deve giudicare il lavoro che il maestro sta facendo con un'altra concorrente.

La polemica, nel frattempo, ha avuto anche un'altra conseguenza edha commentato lo sfogo diinvitandolo sostanzialmente a dire direttamente a Barbara ciò che pensa, invece di farlo soltanto dietro le quinte. Il, quindi, potrebbe essere molto meno silenzioso del primo. Ad ogni modo, almeno per orai.

La vera battaglia raccontata dall'attrice non è infatti quella con Barbara d'Urso, dopo l'inaspettata stoccata, ma quella con le proprie aspettative: dietro un'esibizione accolta positivamente da gran parte dello studio, Muti ha vissuto quella che lei stessa ha definito una “sofferenza terribile”. E forse il suo primo vero risultato a Ballando con le Stelle non è stato il tango, ma essere riuscita semplicemente a trovare il coraggio di scendere in pista.