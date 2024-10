Emily in Paris 5, Lucas Bravo non sa se ritornerà: "Interpretare Gabriel non è più divertente"

Pubblicazione: 30 ottobre alle 12:00

Lucas Bravo ha svelato che non sa ancora se ritornerà nel cast della stagione 5 di Emily in Paris in una nuova intervista in cui rivela i suoi dubbi e le critiche allo show Netflix creato da Darren Star.

Lo chef sexy è stato davvero una parte di me nella stagione 1 e ci siamo allontanati stagione dopo stagione a causa delle scelte che prende e per colpa della direzione che gli hanno fatto prendere. Non sono mai stato così distante da lui.

L'attore, ai microfoni di IndieWire, ha infatti spiegato:

Lucas ha aggiunto che nella prima stagione aveva potuto mettere molto della sua personalità, mentre successivamente il personaggio diventa inconsapevole di ciò che lo circonda e viene sempre vittimizzato o manipolato da chiunque, situazione che non rende entusiasmante interpretarlo.

Bravo ha sottolineato:

Per me girare la serie o vedere un personaggio che amo così tanto e mi ha dato così tanto, che viene lentamente trasformato in guacamole non è diventato divertente. Mi sono realmente allontanato da lui.

L'attore ha rivelato di aver provato a esprimere le sue preoccupazioni ma non può fare molto per cambiare lo script.

Ho provato per varie stagioni a portare delle sfumature ma non abbiamo molta libertà sul set. Non possiamo cambiare una parola o un'emozione. Sanno cosa vogliono e dobbiamo semplicemente conformarci.

L'interprete di Gabriel ha quindi sottolineato:

Mi viene da chiedermi se voglio far parte della stagione 5 perché il mio contratto finisce con la quattro. Voglio realmente vedere se Gabriel ritorna a essere la sua versione divertente, sfacciata, giocosa, viva. Perché tre stagioni nell'interpretare qualcuno di malinconico, triste, depresso e perso non è più divertente. Si tratta di una comedy, tutti intorno a me stanno divertendosi, tutti stanno entusiasmandosi, e io sto lentamente scivolando in dio sa cosa.

L'attore ha voluto sottolineare inoltre che lo show non si assume particolari rischi per quanto riguarda la trama della storia perché non si vuole cambiare la formula che ha portato al successo.

Lucas Bravo ha tuttavia ricordato che ama Emily in Paris:

Ha iniziato tutto per me. Amo lo show e le persone coinvolte. Detto questo, mi sembra di non essere cortese o grato, ma quando ami qualcosa vuoi che sia… Desideri la sua versione migliore. Non mentirò, ho provato frustrazione con la direzione che sta prendendo il personaggio. Ma vedremo dove andrà. Lo show non è finito.