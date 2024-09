Emily in Paris 5, i protagonisti parlano dei personaggi con cui vorrebbero più scene e del ritorno a Roma: "Troveremo altri posti in cui girare"

Pubblicazione: 23 settembre alle 14:11

Il cast di Emily in Paris, a Roma per presentare la stagione 4 della serie prima dell'annuncio del rinnovo da parte di Netflix, ci ha svelato durante le nostre interviste con quali personaggi vorrebbero avere più scene e qualche speranza per il futuro dello show.

All'incontro con la stampa hanno partecipato Lily Collins (Emily Cooper, Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel) & Camille Razat (Camille), Samuel Arnold (Julian) & Bruno Gouery (Luc), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), oltre allo showrunner Darren Star.

Nella seconda parte della stagione 4 della serie si scoprono nuovi dettagli sulla famiglia di Emily parlando delle tradizioni natalizie della protagonista. Lily ha confermato che le piacerebbe mostrare qualcosa in più di quell'aspetto della vita del suo personaggio:

Sì, vorrei decisamente esplorare di più la sua vita a Chicago. Penso che la sua famiglia potrebbe venirle a fare visita. Credo sia realmente importante, mentre iniziamo a conoscere di più gli altri personaggi, continuare anche a conoscere Emily perché l'abbiamo vista crescere così tanto. Penso sarebbe divertente vedere la sua famiglia che la vede in questo ambiente. E credo che la sua famiglia sia completamente davvero piena di amore e senso dell'umorismo perché anche Emily lo è. Avrebbe senso che quegli aspetti provenissero dalla sua famiglia. E forse ha qualche fratello o sorella un po' casinista.

Emily a Natale

Le interazioni tra personaggi

Il mondo di Emily Cooper si sta espandendo sempre di più e nei nuovi episodi sono arrivati anche personaggi come Genevieve e Marcello. Abbiamo quindi chiesto ai protagonisti con chi vorrebbero interagire di più in futuro.

Penso che lei sia più impegnata nel suo lavoro, quindi si tratta principalmente dei due ragazzi, interpretati da Bruno e Samuel, e poi ci siamo io ed Emily. Quindi per Sylvie tutto ruota intorno a Luc, Julian ed Emily, il resto fa parte della vita e della storia di Emily, anche se abbiamo avuto un'interazione con Gabriel nella prima stagione. Poi non è più accaduto! E stiamo dicendo 'Oh c'è stata e dovremmo rifarlo'. E c'è stata un'interazione con Mindy per la storia dei de Léon... Penso che Sylvie non abbia amici, non è una persona amichevole. Credo che, come abbiamo detto, preferisca avere degli amici uomini. Ha un approccio diverso, è un mondo differente.

Philippine, parlando di Sylvie, ha spiegato:

Bruno e Samuel hanno invece ammesso che vorrebbero avere più scene con tutti i colleghi, in particolare con Ashley.

Sì, vorrei fare una scena con Ashley e noi due, sarebbe davvero divertente. Ci sono così tanti personaggi che possono fare dei crossover. E io non ho nessuna scena con Lucien, zero!

L'interprete di Luc ha ricordato:

Io solo una ed è stata così breve…

Il suo collega ha quindi concluso:

Io non ne ho nessuna e mi piacerebbe avere delle scene con Lucien e con i personaggi con cui non ho mai interagito. Alle volte in ufficio arriva Camille, ma non interagiamo…

Gabriel, Emily e Mindy in una scena della serie

Lucas e Ashley hanno invece ricordato come, nonostante vivano nello stesso condominio, i loro personaggi interagiscono molto poco. I due attori hanno confermato che hanno provato a chiedere qualche scena in più.

L'interprete di Gabriel ha spiegato:

L'abbiamo chiesto tutti i giorni!

Park ha però ricordato il motivo per cui nella quarta stagione è più assente:

Davvero, lo abbiamo chiesto continuamente! Penso che ci sarebbero state, ma devo essere sincera: sono stata male fisicamente durante parte delle riprese e sono quindi arrivata tardi, è stato comunque bello essere inclusa nella stagione. Una delle cose che mi rattrista di più è che penso io e Camille ci scambiamo sette parole in totale durante tutta la stagione, ma lei è una parte così importante della mia esperienza con Emily in Paris. E poi Lucas…Ti apro la porta molte volte! Ma c'è sempre così poco… Ci sono così tante volte in cui dico solo 'Emily non c'è'.

Bravo ha aggiunto:

E tu stai uscendo… Una delle mie prime scene in Emily in Paris è stata con Ashley quando dice 'I'd Bon appetit him'... Ed è stata una scena improvvisata e per me ha rappresentato qualcosa di davvero importante. Quando arrivi in un nuovo show non sai realmente quale sarà l'atmosfera, la melodia, devi accordare i tuoi strumenti per creare qualcosa, e dopo quella scena ho pensato 'Oh, mi sento a mio agio all'interno dell'umorismo, dell'amore, e delle varie dinamiche'. Penso che abbiamo trascorso la maggior parte della prima e della seconda stagione chiedendo a Darren di avere delle scene insieme, ad esempio, e poi ci abbiamo rinunciato perché Darren è come un bambino, fa tutto quello che vuole e non gli importa.

Le scene a Roma

Lo showrunner Darren Star ha parlato dell'ambientazione a Roma, svelando che non hanno avuto particolari problemi nell'ottenere il permesso alle riprese, ma hanno in programma di esplorare ancora di più la città italiana nelle prossime puntate:

Siamo stati davvero fortunati per quanto riguarda dove abbiamo potuto girare questa stagione, perché abbiamo potuto farlo dove volevamo. Penso che abbiamo mostrato molto della città in poco tempo, ma sperando che la storia continui troveremo altri posti fantastici dove girare in questa città.