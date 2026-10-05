Federica Sciarelli annuncia il ritorno in TV a Ballando con le Stelle: “Il mio mestiere è un altro”

Pubblicazione: 05 ottobre alle 08:45

Federica Sciarelli è tornata davanti alle telecamere Rai, ma chi sperava che Ballando con le Stelle potesse rappresentare l'inizio di una nuova carriera nell'intrattenimento dovrà probabilmente ricredersi. Dopo aver sorpreso tutti sulla pista di Milly Carlucci, la giornalista ha infatti annunciato che tornerà in televisione, mettendo però subito in chiaro quale sarà il suo futuro. La prima puntata della nuova edizione di Ballando con le Stelle, andata in onda sabato 3 ottobre su Rai 1, ha avuto proprio Sciarelli come prima Ballerina per una notte.

Una partecipazione tutt'altro che scontata per, che dopo anni di corteggiamento da parte di Milly Carlucci ha finalmente accettato di scendere in pista. Al suo fianco, con il quale Sciarelli si èche ha conquistato la giuria e le ha permesso di. Ma è stato soprattutto

A rompere il ghiaccio è stata Simona Ventura, che le ha detto: “Federica, ti dico solo che ci manchi”. Un riferimento inevitabile all'uscita della giornalista da Chi l'ha visto?, programma che ha guidato per 22 anni prima di lasciare il testimone nella nuova stagione. Anche Alberto Matano ha insistito: “Devi tornare Federica”, mentre Francesca Fialdini ha provato addirittura a indicarle una strada diversa, invitandola a lasciarsi conquistare dall'intrattenimento.

Ma Sciarelli ha subito messo le cose in chiaro, affermando “Io ritorno, però farò inchieste e battaglie”, confermando quindi di avere intenzione di tornare sul piccolo schermo ma senza abbandonare il giornalismo che ha segnato la sua carriera. E subito dopo ha aggiunto una frase che sembra chiudere almeno per il momento la porta a una sua trasformazione in volto dell'intrattenimento: “Mi sono divertita tantissimo, però il mio mestiere è un altro”. Una risposta significativa soprattutto perché arriva dopo mesi di interrogativi sul futuro della giornalista.

Già nel giugno scorso, infatti, la Rai avevaper valutare nuovi progetti professionali, parallelamente alle riflessioni sul futuro di Chi l'ha visto?. Non erano stati annunciati programmi specifici, ma l'azienda aveva lasciato chiaramente intendere che ianche dopo la fine della sua lunghissima esperienza alla guida della trasmissione di Rai 3.

La serata di Ballando sembra quindi aver fornito almeno un primo indizio sulla direzione scelta da Sciarelli: tornerà, ma vuole farlo continuando a occuparsi di inchieste, storie e battaglie civili. Milly Carlucci potrebbe però non essersi ancora arresa. L'accoglienza ricevuta dalla giornalista è stata tale che dalla trasmissione è arrivato anche l'invito a tornare nella prossima edizione come vera concorrente. Sciarelli, almeno per ora, ha risposto senza lasciare molto spazio alle interpretazioni: “Ti ringrazio, ma no”.

Nel corso della serata è arrivata anche una curiosa dichiarazione di Barbara d'Urso, oggi tra i giudici di Ballando con le Stelle. Rivolgendosi a Sciarelli, la conduttrice ha confessato che, quando lavorava “in un'altra azienda”, la sera guardava proprio lei sulla Rai: “E ho detto tutto”. Un evidente riferimento agli anni trascorsi a Mediaset. Per Federica Sciarelli, dunque, quella di Ballando con le Stelle sembra destinata a rimanere soprattutto una parentesi. La pista da ballo - che ha visto come protagonista anche Barbara d'Urso - le è piaciuta, ma quella che vuole tornare a percorrere è un'altra: la televisione d'inchiesta che per oltre vent'anni l'ha resa uno dei volti più riconoscibili di Rai 3.