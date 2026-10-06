Fiorello, il nuovo programma mette a rischio De Martino? Cosa sta succedendo

Pubblicazione: 06 ottobre alle 10:27

Il ritorno di Fiorello su Rai1 è fissato per il 18 ottobre alle 20.30. Un appuntamento che sulla carta dovrebbe rappresentare un colpaccio per viale Mazzini, ma che nasconde più di un'insidia. Perché quando si parla di Rosario Fiorello, il termine "ritorno" non è mai neutro: significa audience, significa aspettative altissime, significa che la televisione italiana si ferma per guardare cosa combinerà stavolta.





Il problema è proprio questo.della Rai, lo showman siciliano potrebbe, moderno ma con il sapore della grande televisione di una volta. Un format capace di mixare improvvisazione, musica, ospiti e quella capacità unica di Fiorello di leggere l'attualità con ironia intelligente. Ma. E qui entra in scena, designato alla, con uno show che funziona e che ricorda al pubblico quanto sia insostituibile,Non voluti, non cercati, ma inevitabili. Gli italiani hanno la memoria lunga quando si tratta di televisione, e la nostalgia per i fasti recenti del Festival potrebbe trasformarsi in un fardello pesante sulle spalle di De Martino.

Al momento nessuno sa esattamente cosa farà Fiorello in quella mezz'ora di programmazione. Lui stesso non ha svelato nulla, alimentando il mistero con un semplice promo sui social che lo mostra con capelli e barba brizzolati e la scritta "prossimamente su Rai1". Le ipotesi si rincorrono: c'è chi parla di una piccola striscia da cinque minuti, una sorta di pillola quotidiana in stile Renzo Arbore. Altri immaginano uno show vero e proprio, magari di breve durata ma capace di ribaltare le logiche consolidate dell'access prime time.

Fiorello torna in tv, fonte: Rai